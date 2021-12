Rapto y asesinato en Yby Yaú: apuntan a banda de “delincuentes comunes”

Por el momento, se apunta a un asesinato derivado de un rapto con fines extorsivos o de asalto, según lo confirmado por el comisario Grance sobre el homicidio de Hugo Milciades Barboza Esquivel (34) y Mario Fabio López Romero (39). La banda que cometió el rapto y posterior asesinato sería de delincuentes comunes y no guarda relación con los grupos terroristas del Norte.

Según el jefe del Departamento de Investigación de Homicidios, ya hay cuatro sospechosos identificados. “Son delincuentes comunes que están realizando asaltos en esta zona; según la información que se tiene, se habían desmembrado por otro procedimiento anterior y ahora están reagrupándose y para fortalecerse hacen este tipo de asaltos”, detalló.

No se descarta que el grupo que cometió este ataque haya sido muy numeroso, pero por el momento fueron identificados cuatro miembros. “Ya manejamos algunas identidades, pero por cautela prefiero no dar nombres”, recalcó en contacto con ABC Cardinal esta mañana.

El jefe policial recalcó en varias ocasiones que sería un grupo dedicado a extorsionar y cometer asaltos “con fines lucrativos, solo para quitar plata” y no hay datos sobre otro móvil para cometer este homicidio.

Sobre por qué no fueron detenidos anteriormente, si ya se cometieron varios asaltos, alegó que no los detectaban porque muchos casos no se denuncian por temor y ello dificulta la investigación. “Es un grupo ya bien organizado y con experiencia porque ya fueron detenidos algunos miembros (…) Esperamos ubicarlos y lograr la detención de toda esta gente que opera en esa zona del país”, agregó.

