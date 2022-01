Juez ordena que mujer imputada por espiar a su marido evite posteos en redes sociales

El juez penal de garantías Nº 8 Gustavo Amarilla Arnica, interino de su colega del juzgado penal Nº 9 Rolando Duarte, hizo lugar al pedido de revisión de medidas que solicitó la querella adhesiva a cargo de la abogada María Gloria Bobadilla en la causa caratulada “Rocío Teresita Muñoz Armas s/ lesión del derecho a la comunicación y a la imagen”, y emitió el Auto Interlocutorio (AI) Nº 2 de fecha 3 de enero de 2022, por la cual amplía el AI Nº 957 de fecha 17 de noviembre de 2021, con relación a las medidas cautelares, y en consecuencia ordenó a la procesada lo siguiente:

1) La prohibición de cualquier tipo de publicación y/o posteo de las partes intervinientes en el proceso, representante del Ministerio Público (fiscal Juan Ramón Olmedo), querella penal adhesiva Abg. María Gloría Bobadilla, y aspectos personales del señor Roberto José Márquez Chiola, la presunta víctima del espionaje electrónico.

2) La eliminación de las divulgaciones y/o publicaciones que afecten el fuero íntimo de la abogada querellante María Gloria Bobadilla, el representante del Ministerio Público interviniente en autos fiscal Juan Ramón Olmedo, y la supuesta víctima el señor Roberto José Márquez Chiola, realizadas en las redes sociales personales de la hoy imputada.

Todo lo ordenado por el juzgado es bajo apercibimiento de que si así no lo hiciere se revocarán las medidas que le fueran impuestas, y se decretará la prisión preventiva de la procesada, dice la resolución.

Como la imputada Muñoz Armas no se presentó a la audiencia de revisión de medidas, y solamente hizo referencia a una constancia de agendamiento para consulta en el Instituto de Previsión Social para justificar su incomparecencia, la querella solicitó que se declare su rebeldía ya que no presentó la constancia médica, visada por el Ministerio de Salud como correspondía, indicaron.

En la audiencia de revisión de medidas que se realizó este lunes 3 de enero participó la fiscala Silvana Otazú, interina de su colega Olmedo, quien se allanó a la postura de la querella adhesiva.

Lea más: Fiscal imputa a mujer que instaló GPS y micrófono en vehículo de su exmarido

Las publicaciones

A través de sus redes sociales, Muñoz Armas cuestionó al fiscal Olmedo por haberle imputado por lesión del derecho a la comunicación y a la imagen. Alzó en sus redes sociales una publicación periodística de noviembre de 2019 donde se le denuncia al agente del Ministerio Público por supuestamente haberle maltratado a sus funcionarios, cuando el fiscal cumplió funciones en el departamento de Misiones.

“He aquí el fiscal Juan Ramón Olmedo de la unidad penal número 3 de delitos informáticos que me ha imputado injustamente y omitiendo informe en la foja 121 y haciendo caso omiso al informe de la telefonía en la foja 119 de la carpeta fiscal donde dice que mi exmarido llamaba a ese número o sea no puede desconocer el hecho del GPS, luego de haber sido informado me imputó...”, dice parte del posteo de Muñoz Armas en sus redes sociales con referencia al agente fiscal.

Sobre Bobadilla escribió lo siguiente cuando la letrada le pidió a Muñoz Armas que ya no publique en sus redes sobre temas que habían referencia a la profesional: “Estas son las amenazas que constantemente recibo de parte de esta abogada, que me sacó en la televisión, radios, diarios con un hecho punible que no cometí, y me habla de difamación?? Yo digo solamente la verdad y la que estará dispuesta a esa denuncia será usted oportunamente, escribo en este medio ya que evidentemente tienen espías en mis redes”.