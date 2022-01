Luego de cambios y sobrecostos, el puente a Chaco’i ya avanzó 43%, pero costará US$ 17 millones más

Tras aprobarse los cambios del proyecto licitado y un sobrecosto de US$ 17 millones, el puente Asunción - Chaco’i ya registra un avance del 43% hasta la fecha, por encima del plazo contractual, según informó el MOPC., cuyos voceros publicitan que ya no habrá modificaciones, pero todavía falta la parte de los peajes, que no estaban previstos.