Reyes Magos: ¿cómo escoger la bici perfecta?

Luego de dos años de encierro y sedentarismo, andar en bici es más que necesario para que los niños practiquen actividades físicas e interactúen con sus pares y el Día de los Reyes Magos es ideal para que reciban una nueva. El profesor Pablo Villamayor explicó que si no se elige el aro y el cuadro ideal, los ciclistas pueden incluso sufrir lesiones en la columna y, por supuesto, lograr el equilibrio o hacer piruetas será mucho más difícil.

Para los más pequeños que aún no saben pedalear (de 1 a 3 años) se inventaron recientemente las “bicis de equilibrio” que son de aro 12 pero no tienen pedales y tienen un costo promedio de G. 320.000. El entrenador explicó que a esa edad los niños no tienen la capacidad motriz de pedalear, por lo cual lo esencial es que aprendan a equilibrar y fortalezcan su confianza caminando sobre la bici.

Luego ya depende no solo la edad sino también de la altura. El aro 16 es ideal para los pequeños de 4 a 6 años, con estaturas que varían entre 65 cm y 1 m. Estos tienen un precio aproximado de entre G. 850.000 y G. 1.000.000, dependiendo de la marca.

El aro 20 es perfecto para los de 7 a 10 años, que miden en promedio entre 1 m y 1,40 m. El precio de estas bicis ronda los G. 1.300.000. Luego, existen las de aro 24, que son recomendables hasta los 13 años pero actualmente están en falta en todo el país, por lo cual la alternativa es comprar aro 20 o 26, dependiendo de la altura.

Las bicis de aro 26 son recomendables para los de 12 años en adelante, con altura promedio de 1,60 m. A partir de allí también entra en juego el tamaño del cuadro, que viene en S, M y L. Por ello, es ideal que quienes vayan a comprar los biciclos sepan la altura exacta del ciclista, para no errar en la medida.

Un deporte que no tiene edad pero sí múltiples beneficios

El profe Villamayor es entrenador de la Escuela Municipal de Ciclismo de San Lorenzo, que desarrolla clases gratuitas los sábados en la Ciclovía de la ciudad. El entrenador aprovechó para resaltar la importancia de este de porte para todas las edades y, sobre todo, para los pequeños que durante dos años estuvieron encerrados por la pandemia y tuvieron una vida muy sedentaria.

“La idea es que el niño salga fuera de la casa, disfrute al aire libre e interactúe con otros niños. Además, el ciclismo ayuda a la parte cardiovascular, también la motriz y también van desarrollando técnicas, como los saltos, giros en curvas, uso de cambios y el freno”, mencionó.

Finalmente, resaltó que el ciclismo “no tiene edad” y si las personas desean competir incluso hay categorías hasta los 60 años, por lo cual es ideal para todos.