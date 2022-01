Constitución no permite obligatoriedad del pase sanitario, dice experto constitucionalista

El experto en derecho constitucional dijo que el artículo 46 muestra claramente que todos somos iguales sin discriminación. Esto, dijo el especialista, hace concluir que todo proyecto de ley como este de pasaporte sanitario inconstitucional rompe la pirámide de Kelsen.

Por tanto, si se obliga a las personas a vacunarse, dijo Hugo Estigarribia, esto es pasible de acciones de inconstitucionalidad individuales, o bien de una acción por parte del defensor del pueblo.

No obstante, el jurista también recordó que existen otros artículos que resguardan el derecho a la vida, a la protección y a la salud, ítemes que se pretende cuidar con las vacunas.

“Habría que analizar a fondo el texto del proyecto de ley. Propongo que se haga un debate en audiencia publica en la comisión de asuntos constitucionales”, dijo Estigarribia.

Vacunación no evita contagios

El especialista señaló que si bien es cierto que el vacunado no registra casos de covid graves, también el vacunado igual contagia.

A su vez, el abogado se cuestionó cómo un no vacunado accedería a un servicio de salud pública por COVID-19, cuando el Estado le dio la posibilidad de evitar un caso grave, y tal vez está sacando el lugar a un vacunado.

“Todas estas determinaciones van en contra del artículo 46 de la igualdad ante la ley”, expresó el jurista.

Estigarribia sugirió analizar seriamente este proyecto. No obstante, afirmó que la vacunación no puede ser obligatoria, “aunque todos lo deseemos, lamentablemente la Constitución no permite eso”.

El experto citó que si bien hay determinadas regulaciones de índole migratorio, como no poder ir a Brasil sin vacuna contra la fiebre amarilla, o el test de antígeno y las vacunas anticovid, no se habla expresamente de la obligatoriedad de vacunarse.

Coronavirus no es prevenible

Con respecto a la Ley 4621, que en su artículo 6 dice que se administrarán las vacunas que formen parte del esquema, y que todos estarán obligados a someterse a la inmunización, el abogado explicó que esto se aplica cuando son vacunas prevenibles. Sin embargo, el COVID no es prevenible y la vacuna tampoco evita el contagio.

Con relación al pase sanitario para ingresar a eventos o locales comerciales, Estigarribia mencionó que allí entra a tallar la cuestión de la propiedad privada y el derecho de admisión.

En el caso de la eventual obligatoriedad del pase sanitario para acceder a lugares de trabajo, enfatizó que “el derecho al trabajo es sagrado y no puede ser quebrantado por no vacunarse”.