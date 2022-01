Hacienda prepara colocación de bonos soberanos

La ley del PGN 2022 autoriza un nuevo endeudamiento por US$ 600 millones, de esto US$ 350 millones serán conseguidos vía emisión de bonos en el mercado internacional o nacional y US$ 250 millones a través de préstamos del BID.

Los técnicos de Hacienda explicaron a ABC que la idea es colocar los bonos soberanos en este primer mes del año, pero que la decisión final dependerá de las condiciones del mercado internacional y, para ello, están trabajando con los bancos que asesoran la operación.

Lea más: Gobierno celebra nueva colocación de bonos soberanos y alcanzar “status de grado de inversión”

En los últimos dos años la operación se realizó en el mes de enero: en 2020 fue por US$ 450 millones y en 2021, por US$ 826 millones (parte del cual se destinó al canje de bonos con vencimiento 2023 realizado por primera vez).

El monto a colocar este mes en el mercado internacional sería de US$ 250 millones y US$ 100 millones quedarían para su negociación en la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) entre los meses de enero a diciembre.

Los recursos a ser obtenidos mediante estas operaciones serán destinados a obras de infraestructura, principalmente las desarrolladas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Ley de “bicicleteo” de deudas

Además, Hacienda también prevé una emisión de bonos mediante la Ley N° 6638/20 de administración de pasivo o de “bicicleteo” de deudas como se la conoce comúnmente, para canjear por los bonos que vencen en 2023 como lo hizo en enero de 2021.

Los títulos que vencían el próximo año ascendían en principio a US$ 780 millones, correspondiente a la primera colocación de bonos realizada en 2013 (US$ 500 millones) y una reapertura de esta emisión en 2015 (US$ 280 millones).

Lea más: La deuda pública llegará a US$ 13.981 millones

El año pasado, sin embargo, se hizo el primer canje por US$ 329,5 millones y quedó un remanente de US$ 450,5 millones para una próxima operación, por lo que se estima que la nueva emisión rondaría el referido monto, aunque el monto del canje dependerá de si los inversionista quieren realizar la operación.

De acuerdo con los datos de Hacienda al mes de noviembre del año pasado, se colocaron bonos por poco más de US$ 5.856 millones entre 2013 y 2021, que incluye las realizadas en el marco de la pandemia por covid-19.

En cuanto a la deuda pública total, también a noviembre del año pasado alcanza US$ 13.522,9 millones, lo que equivale al 33,7% del PIB, pero según las proyecciones de la cartera fiscal al cierre del ejercicio llegaría a US$ 13.981 millones, que representa 34,9% del PIB (el informe final no se dio a conocer aún).