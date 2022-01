Luis Arza abandonó el país antes de que Fiscalía intervenga

De acuerdo con información proporcionada por la Dirección General de Migraciones Luis Alberto Arza Ávila, su esposa Giovanna Catalina Benítez de Arza y su hijo salieron del país a través de Ciudad del Este y Foz de Yguazú, Brasil, ya en el mes de diciembre, antes de que el Ministerio Público inicie la investigación de un esquema de inversiones fraudulentas.

Luego de que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) haya remitido su informe al Ministerio Público y este haya tomado intervención, Luis Arza fue citado por el fiscal Osmar Legal, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Financieros y Anticorrupción; sin embargo, no se presentó.

“Tenemos la noticia formal de que (Luis Arza) está fuera del país, por declaraciones de familiares. Supuestamente ellos se reunieron el 8 de diciembre por problemas financieros”, señaló el fiscal Osmar Legal en el programa “A la gran 730″.

Legal amplió al señalar que la salida de Arza y su familia hacia el Brasil se produjo por tierra; sin embargo, “lo que no obsta es que dentro de Brasil haya tomado un vuelo hacia otro país. Ellos salieron por Ciudad del Este a Foz de Yguazú”, explicó.

En otro momento, indicó que sospechan que tanto Giovanna como su hijo ya volvieron a territorio paraguayo, no así Luis Arza, “por eso le notificamos a ella para que venga a declarar y no vino. Ahí tenemos cierto grado de parentesco; ella tiene la facultad de no declarar”, mencionó el fiscal.

El agente del Ministerio Público cuestionó el hecho de que “nuestra frontera es una frontera con un control permeable, porque si uno va hasta 30 kilómetros hay como cierto permiso para no hacer la entrada al país, entonces el retorno se vuelve una responsabilidad de cada uno, bien pueden salir y volver a entrar sin problemas”.

Cabe recordar que Luis Arza había reunido a su familia el 8 de diciembre de 2021 para avisarles que él y su esposa estaban pasando por problemas financieros, por lo que estarían desaparecidos por un tiempo. La comunicación entre Giovanna y Ramón González Daher se produjo el 18 de diciembre, en la que este último le requirió la devolución del dinero prestado.

Extensa lista

Ramón González Daher es quien acusó a Luis Arza de haberse llevado US$ 10 millones, ahí “lo que podemos suponer es que él (Ramón) estaba descontando cheques y realizando préstamos o colocando nuevamente dinero pero a través de terceras personas, porque él tiene cuentas embargadas, está condenado y además soporta tres causas abiertas”, indicó Legal.

Dentro de todo lo que viene a ser la investigación, el pasado 29 de diciembre de 2021, la Fiscalía requirió a la Superintendencia de Bancos que indague y elabore informes bien detallados en relación a movimientos financieros de 14 personas físicas y 6 sociedades, entre 2017 y 2021.

De acuerdo con lo que señaló Legal, las personas privadas y jurídicas mencionadas en dicha lista pertenecen al núcleo de movimientos de Luis Arza.

Sin embargo, hay otra lista que es mucho más extensa, pues consta de al menos 200 personas que serán convocadas a declarar, pues Arza realizaba venta de embarcaciones, de vehículos, de bienes muebles e inmuebles. Todas las personas listadas serán llamadas desde la próxima semana a declarar.

“Cada transacción que realizaba Arza tengo que entender. Ahí entra la colaboración del declarante, tienen la obligación de decir la verdad; de no darme esa información hay dos opciones: que yo la consiga y tenga la sospecha de un grado de participación por esa persona que no depuso correctamente y la otra, que pueda llegar de otra forma a esa información”, advirtió Legal.

El esquema

El agente fiscal informó además que una vez que reciban los informes requeridos a las entidades públicas y privadas, vía oficios, empezarán a analizar el movimiento financiero de Luis Arza, para observar si existe o no alguna coincidencia también con el esquema utilizado por Ramón González Daher.

“La arista importante es que todo está trazado en el sistema financiero, entonces, esa línea tarde o temprano nos va a dar el resultado de esas conexiones. Vamos a entender ahí si son víctimas o no”, expresó Osmar Legal.

También dijo Legal que delimitarán la investigación tras contar con los informes completos. “Siempre hay que hacer una crítica, el sistema financiero tiene que ser un sistema preventivo y no reactivo, los informes van a ir llegando y ahí vamos a ir analizando”, subrayó en relación al caso.

En otro momento comentó que existe una hipótesis primaria “de varios hechos de estafa a personas físicas y jurídicas; hasta ahora no me parece un esquema Ponzi, sino una variedad de realizaciones transaccionales que resultaron en estafas, porque las inversiones son sostenidas con dinero y una de las partes habría venido sostenida de Ramón González Daher”.

Por último, Legal expuso que el quiebre en la relación Luis Arza-Ramón González Daher es reciente y se dio eventualmente después de la condena a Ramón, quien recibió una pena de 15 años de pena privativa de libertad por usura grave, denuncia falsa y lavado de dinero.

“Si existe este esquema (Ponzi) podría ser el más grande, podrían existir otros pero de menor cuantía”, finalizó el agente fiscal.