“Hisopódromo”: harán test de COVID sin agendamiento previo en el Rubén Dumot

Autoridades sanitarias brindaron hoy información sobre el nuevo centro de toma de muestras que será habilitado entre el sábado y el lunes en el Autódromo Rubén Dumot, de Capiatá.

El viceministro Hernán Martínez resaltó que el horario será de 7:00 a 22:00 y el vacunatorio seguirá habilitado en paralelo, para que los viajeros también aprovechen para vacunarse.

“El objetivo es disminuir el tiempo de espera para los hisopados, porque hoy el sistema está sobrepasado”, consideró ante los medios. Agregó que todavía no se definió la cantidad de filas que serán habilitadas y que no amplían el horario porque no hay recursos suficientes para contratar a más personal.

Solo viajeros y pacientes con síntomas

Por su parte, el doctor Santiago Insaurralde, director de la Red de Laboratorios, explicó que a este punto solo podrán acudir las personas que lleven tres o cuatro días con síntomas sospechosos de COVID y los viajeros que necesiten el antígeno negativo para cruzar la frontera.

Recalcó que no se tendrá en cuenta ningún agendamiento previo en el hisopódromo y afirmó que los resultados estarán muy rápido, probablemente en el mismo día. En ese sentido, recordó que si el paciente, luego de 72 horas de haberse hecho este test, sigue teniendo síntomas, debe hacerse un PCR y acudir al médico.

En cuanto a los “contactos estrechos” de los positivos, dijo que ellos deberán agendarse vía telefónica y acudir a los otros puestos de toma de muestras distribuidos en varios puntos del país, reportó el periodista de ABC, José Ignacio Melgarejo.

