Miembro de ONG y funcionario también fue empleado de la mamá del “Tigre”

El exfutbolista y actual gobernador de Canindeyú, el cartista César “Tigre” Ramírez, en una primera comunicación el miércoles último con ABC, no recordó a Nolberto Martínez Toledo, el joven de 23 años que figura como parte de la comisión directiva de la Asociación Pro Desarrollo del Norte, presidida por Carlos Alberto Castillo, y de la Asociación Pro Apoyo al Consejo Departamental de Salud, a cargo de Rober Darío Bogado. Ambas entidades “sin fines de lucro” aparecen como las beneficiadas con los G. 6.382 millones (US$ 1.000.000 al cambio de finales del 2020) transferidos por el Poder Ejecutivo para la reactivación económica en el marco de la pandemia del covid-19.

Lea más: Funcionario de Gobernación integra las ONG beneficiadas por el “Tigre”

Martínez Toledo coincidentemente era funcionario contratado de la gobernación cuando se creó una de las ONG como también formaba parte de la institución cuando se realizaron varios de los desembolsos a favor de las asociaciones. El joven aparece en las planillas con ingreso en marzo de 2019, siete meses después de la llegada al poder del “Tigre” Ramírez.

Lo curioso es que el exfutbolista no recordó al principio a Martínez Toledo e incluso dijo que tampoco sabía que integraba las dos ONG elegidas para recibir la plata pública. “Que yo sepa no en mi administración. No recuerdo. Habrá sido en forma tercerizada”, respondió Ramírez ante la consulta sobre el joven de 23 años.

Igualmente, al preguntársele que si el joven trabajaba en forma particular para él o frecuentaba su vivienda en Curuguaty, respondió que no, aunque dijo que el joven había trabajado un tiempo con su madre. Sin embargo, imágenes publicadas por el propio Martínez Toledo a través de sus redes sociales revelan que el mismo es habitué del establecimiento del exfutbolista.

Incluso, las fotografías del joven de 23 años en su mayoría son en la residencia del jefe departamental. Se trata de la misma casa que Ramírez también había presumido años atrás mostrando cada espacio existente, según un video publicado en internet.

¿Se acordó?

Minutos después de la primera comunicación, el gobernador envió un mensaje en el cual dice: “Como forma de aclarar nomás cuando me preguntaste por Nolberto, existen dos Nolberto que trabajaron con mi mamá. Por el que me preguntaste yo le conozco más por su apodo y él sigue trabajando con ella, él vive en la casa que mi mamá tiene atrás de mi propiedad y fue funcionario (de la gobernación) por un tiempo, me dijo el administrador” (sic).

Finalmente, el jefe departamental reconoció vía mensaje de WhatsApp que Nolberto Martínez Toledo era funcionario de la institución departamental como también que era empleado de su familia.

“Sí, trabajó un periodo en la Gobernación luego salió para trabajar con mi mamá y luego mi mamá le trajo a otro administrador y tuvo que salir, en ese lapso volvió a trabajar por 4 meses en la Gobernación tengo entendido y después volvió nuevamente con mi madre” (sic).

Reconoce las deficiencias

El gobernador César “Tigre” Ramírez reconoció las deficiencias en los documentos de la rendición sobre el uso de los fondos covid. Sin embargo, dijo que la presentación estuvo a cargo de las ONG beneficiadas. “Yo reconozco que nuestro auditor no se percató (de las presuntas falencias), pero son errores administrativos”, señaló. Añadió que las asociaciones sabían que iban a recibir el dinero público porque ya trabajaron con ellas anteriormente.