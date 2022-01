¿Qué opina la gente sobre el pasaporte sanitario y la obligatoriedad de la vacuna antiCOVID?

En la Secretaría Nacional de Deportes, la fila de espera para vacunación era muy corta esta mañana, al igual que en muchos otros puestos de inmunización. En el lugar, un equipo de ABC consultó a la ciudadanía qué piensa sobre el proyecto de ley que plantea que cada ciudadano tenga un pasaporte sanitario para acceder a grandes eventos y para ingresar al país, además de la obligatoriedad de la vacuna.

Casi todos coincidieron en que el pasaporte es una alternativa para proteger a la población ante la nueva ola de contagios, pero la mayoría resaltó que no se debe establecer la obligatoriedad porque consideran que se violan varios derechos.

Uno de los primeros consultados resaltó que la inmunización es importante y necesaria, pero consideró que se trata de una decisión personal.

Por su parte, Tomás Miltos Vera, quien esperaba su turno para su tercera dosis, dijo estar de acuerdo con el pasaporte sanitario porque la pandemia afecta a toda la población, no solo a los no vacunados. “Tiene que ser obligatorio porque de alguna manera a todos nos afecta”, consideró.

Uno de los deportistas que estaban haciendo caminata en la SND también resaltó la importancia de inmunizarse contra el COVID, sobre todo ahora que vuelven a aumentar los contagios. “Respetando los derechos, sería interesante”, opinó sobre el pasaporte sanitario. Según su parecer, la gente no se vacuna por desconocimiento y miedo.

Así también, una mujer indicó que la vacunación depende de cada persona y no se puede obligar a nadie si no está de acuerdo. “Aplicarse la vacuna es correcto, pero obligar me hace un poco de ruido, porque dónde está nuestra libertad de elegir”, expresó.