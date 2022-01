Urge mantenimiento de la Ruta PY02 en la zona de San Lorenzo

El paso por la ciudad de San Lorenzo pareciera ser como la de un juego en la Montaña Rusa debido a los grandes hundimientos en varios sectores. Cruzar por las calles del microcentro de San Lorenzo para los conductores se ha vuelto toda una travesía porque, además de atender a no dañar sus vehículos, deben cruzar de manera habilidosa para dar paso y no cortar por mucho tiempo el flujo vehicular.

En ese sentido, un conductor que intentó estacionar su vehículo por pocos segundos, Ever Ortigoza, dijo que “la calle es una calamidad. El envolvente de los vehículos se destruyen, porque para pasar raspa y fuerza, y el daño que le ocurre a nuestros vehículos la gente encargada de arreglar no nos repone”, dijo molesto Ever, mientras intentaba salir del montículo del asfalto.

Las calles de San Lorenzo: Marcelina Insfrán, Hernandarias, Sargento Silva, Gral. Caballero, España, Coronel Romero, Gaspar Rodríguez de Francia, Saturio Ríos, cortan el paso de la Ruta PY02 Mcal. Estigarribia, y son las que más trabajo dan a los conductores a la hora de cruzar la citada ruta por el desnivel que presenta la arteria principal, en los costados del acceso.

Desde el Ministerio de Obras Públicas, el Ing. Rodolfo Segovia, director de Vialidad, dijo que el desnivel se debe a varios factores que contribuyen al deterioro de la capa asfáltica. “La falta de mantenimiento, los años de uso, la frenada que se realiza todos los días, el paso de vehículos pesados, y el calor, son factores que contribuyen a que el asfalto ceda, y se formen esos relieves en los costados”, explicó Segovia.

Comentó que, a mediados del mes de enero, el MOPC iniciará varios trabajos de refacción en la ciudad de San Lorenzo. Dijo que está pendiente el ingreso del pedido a la secretaría del Estado. “Está pendiente el pedido del intendente Felipe Salomón, pero hasta la fecha se ha pospuesto porque varios funcionarios salieron de vacaciones, que estarían retornando en la próxima semana”, dijo Segovia.

Preparación de suelo

Por otro lado, comentó que para que el asfalto pueda tener una buena adhesión al suelo una vez que se trabaja en la zona se debe quitar entre 2 y 5 centímetros del material existente, luego preparar el suelo para que el asfalto pueda quedar firme. Explicó que este tipo de trabajo llevará su tiempo, y que por lo general se debe realizar en los horarios nocturnos o de madrugada para que el lugar quede disponible para el tránsito.