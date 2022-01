Queja y confusión en la entrega de los informes de los hisopados realizados en el Rubén Dumot

Las personas que fueron a realizarse el hisopado, el sábado y domingo, tuvieron que ir nuevamente hasta el “ex-Aratirí”. La razón fue porque no se les entregó ningún comprobante para realizar las consultas en los medios que el Ministerio de Salud normalmente informa acerca de las tomas realizadas.

Al llegar hasta el autódromo, se encontraron con una serie de confusión con relación a la consulta que fueron a realizar. Y tras una larga espera, no obtuvieron una respuesta clara con relación a los resultados de sus hisopados.

Diana Martínez, de la ciudad de San Lorenzo, manifestó molesta que no todos pueden tomarse el día para ir a revisar los resultados en el lugar donde se tomaron las muestras. Dijo que en su caso pudo conseguir un vehículo para trasladarse, pero que no todos cuentan con la misma posibilidad.

“Hay personas de la tercera edad, que por la debilidad de la edad y más la enfermedad no pueden andar a los trajines. Lamentable es que no podamos llamar la 154 y que nos puedan dar una respuesta, y que nos tengan que hacer venir hasta acá para saber nuestro resultado. Yo estoy perdiendo días de trabajo, y no puedo ir a la empresa sin el resultado”, lamentó.

Por su parte, los funcionarios de la Salud explicaron que ya están entregando los códigos QR a todas las personas que desde hoy se acercaron para hacer la toma de muestra, y que los resultados podrán verificarse a través de la página web del Ministerio de Salud.

Vacunatorio

Por otro lado, la larga fila que se forma con relación a la toma de muestra del hisopado es mayor a la cantidad de personas que se acercan para la vacunación, que está habilitada para que los que aún no han recibido la vacuna o para aquellas que necesitan completar la dosis.