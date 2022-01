ANR apoya que Itaipú sea “causa nacional”, señalan los ingenieros Pedro Ferreira y Fabián Cáceres

“El Partido Colorado no puede estar ausente en los debates y análisis de la negociación del Anexo C del tratado de Itaipú”, dijo Pedro Ferreira, quien con Fabián Cáceres asistieron esta mañana a una reunión en la sede de la Junta de Gobierno de la ANR con la Comisión Ejecutiva colorada, dominada por integrantes del movimiento Honor Colorado. Los exfuncionarios de la ANDE habían manifestado en una nota dirigida a la ANR su preocupación ante la falta de debates sobre la negociación de Itaipú en el Partido Colorado.

En rueda de prensa en la “casa de los colorados”, Ferreira informó que hubo consenso en la Comisión Ejecutiva que Itaipú es una causa nacional. El expresidente de la ANDE en este Gobierno refirió que entregaron propuestas para la negociación de Itaipú con el Brasil en el 2023. “Entendemos que el Partido Colorado debe tomar posición no solamente sobre lo que ocurre, que debe tener una visión histórica, pensando en la próxima generación de jóvenes paraguayos. Salimos muy complacidos de que hubo consenso, la primera vez que escucho que también para el Partido Colorado, Itaipú es causa nacional. Todos los paraguayos estamos juntos”, manifestó Ferreira.

Los ingenieros Pedro Ferreira Estigarribia y Fabián Cáceres Cadogan, expresidente y exgerente técnico de la ANDE, fueron los principales protagonistas de los hechos acaecidos en 2019, cuando el actual Gobierno firmó el acta entreguista de intereses paraguayos en Itaipú con el Brasil, que casi le costó el cargo de presidente a Mario Abdo Benítez en un intento de juicio político en el Congreso por mal desempeño de funciones.

El 27 de diciembre último, los ingenieros enviaron una nota al presidente de la ANR, Pedro Alliana, en la cual le señalan que el Partido Colorado aún no demostraba que comprende que Itaipú es una causa nacional en Paraguay y le ofrecían “experiencias y conocimientos” para corregir rumbos.

Propuestas

En relación a las propuestas entregadas a la Comisión Ejecutiva colorada, Ferreira informó que son seis puntos: 1. Que se declare causa nacional. 2. Que se propicie el debate en el sentido de si la deuda bajase, que sea mitad para Paraguay y la otra mitad para Brasil. 3. Que no se desprecie el bono energético para la siguiente generación de paraguayos. 4. Que se propicien leyes que impulsen la opción por la movilidad eléctrica . 5. La contabilidad de Itaipú, en la relación con el precio de la energía. 6. Que se cumplan los Anexos A (estatutos) y B (esclusa de navegación).

Cáceres, por su parte, informó que estuvo el pleno de la Comisión Ejecutiva del Partido Colorado, su actual presidente y de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, y el vicepresidente 2° José Alberto Alderete, exdirector general paraguayo de Itaipú, uno de los desplazados por la malhadada “acta bilateral” sobre Itaipú, así como varios miembros del organismo partidario. También participaron el extitular de Yacyretá y principal negociador de la revisión del Anexo C de Yacyretá, que hace hace cinco años fue cajoneado por el Legislativo argentino, Ángel María Recalde, y la exintegrante de la Comisión Ejecutiva de Itaipú Mónica Fleitas.

“No a beneficios partidarios”

El ingeniero Fabián Cáceres, exgerente técnico de la ANDE, agregó en contacto telefónico con ABC Cardinal que en la negociación del Anexo C del Tratado de Itaipú “o ganamos todos o perdemos todos”. “Si alguien quiere sacar beneficios políticos partidarios vamos a terminar todos perdiendo”, expresó.

Tras la conversación mantenida con la cúpula del Partido Colorado, dijo que tienen expectativa de que lo charlado reditúe en alguna acción que fortalezca la posición paraguaya en esta negociación.

Tarifa provisoria

Resaltó que Itaipú en este momento no tiene tarifa definida para el año 2022, por lo que en forma provisoria se harán pagos a cuenta de esa tarifa por la Ande y Electrobras.

Por otra parte, explicó que la empresa que regula el mercado brasileño “ya definió que la tarifa que comercializaran dentro de su mercado disminuirá 12 % con respecto a tarifa 2021, hasta tanto el Consejo de Itaipú se reúna”.

Temen que se vuelva permanente

Ante este hecho, los expertos temen, pues lo consideran peligroso teniendo en cuenta que los las empresas brasileñas ya iniciaron sus contratos y estos son anuales.

“El temor de muchos técnicos es que eso se convierta en una tarifa de hecho”, resaltó Cáceres, Por eso, su propuesta es que “esta semana Paraguay defina y consulte la tarifa a Brasil y defina; no esperar más tiempo porque eso nos debilita”, advirtió.

No obstante, el especialista aclaró que en el impasse que se está la tarifa, Brasil no hizo nada fuera de lo que estipula el Anexo C. “A ellos sí les interesa que la tarifa baje. Si la tarifa baja a los 19 dólares como pretenden, Electrobras obtendría un beneficio por compra del orden de US$ 446 millones y la ANDE US$ 78 millones. Si se mantiene tal cual como está, nos repartimos gastos sociales por US$ 300 millones cada uno, Brasil pagaría US$ 524 y la ANDE US$ 93″, señaló.

Comentó que hay una crisis energética debida a la crisis hidrológica, eso hace que los costos de energía estén subiendo. Por otro lado, mencionó como factor a tener en cuenta que la tarifa de Itaipú en Brasil se comercializa en dólares, por tanto, la variación del real hace que esa tarifa vaya subiendo.

Año electoral en Brasil

Entre otro factor, mencionó que este año es político en Brasil, y ellos ya anunciaron que la tarifa iba a disminuir. “Si le sumamos esos aspectos es muy difícil que Paraguay logre mantener esa tarifa, siendo que el anuncio de la posición paraguaya se dio en el último mes del año pasado, cuando esa tarifa debía estar siendo negociada hace tiempo. Está muy complicado”, sentenció el ingeniero Cáceres.

Con respecto a la posibilidad de que la ANDE baje sus precios si la tarifa disminuye, Cáceres explicó que en la ANDE el rubro de compra de energía es menos del 30 %, y el resto se compone de pagos de deudas, y todos los compromisos para sostenerse. “La ANDE es una comercializadora, compra y vende. Si le regalás energía eléctrica a la ANDE, lo máximo que podes disminuir es 30 %, si disminuís 16 % para la ANDE no llega ni al 5 % de ahorro”, detalló Bel especialista.

Una de las propuestas planteadas por el ingeniero es consultar a Brasil si quiere mantener esa tarifa provisoria, y mantenerla, pero el año que viene bajarla hasta el piso, e inmediatamente comenzar a trabajar para ver como comprar esa energía dentro de nuestro mercado.

“Se necesitaran modificar algunas leyes y hacer ajustes para jugarnos a utilizar esa energía, no es fácil, hay cuestiones técnicas a tener en cuenta. Hay que construir infraestructura; esto va a necesitar un fuerte apoyo parlamentario”, dijo el experto.