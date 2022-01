“Ómicron no es leve en personas no vacunadas y en niños”, advierten

La variante ómicron, considerada de alta transmisibilidad, se detectó en nuestro país a finales de diciembre pasado. De forma paralela, los casos de covid-19 repuntaron en las últimas semanas en nuestro país.

El director de la XI Región Sanitaria, doctor Roque Silva, remarcó que si bien esta variante es -según estudios científicos- menos severa que otras que han circulado en nuestro país, representa un riesgo principalmente para personas no vacunadas y la población infantil.

“Ómicron es leve en personas vacunadas y con el refuerzo correspondiente. Ómicron no es leve en personas no vacunadas y en niños”, subrayó a la 1080 AM.

Así también, aclaró que las personas vacunadas pueden padecer la enfermedad e incluso fallecer. No obstante, subrayó que una persona no inmunizada tiene más posibilidades de morir a causa del nuevo coronavirus. “¿Se puede morir un vacunado? Se puede morir, pero un no vacunado tiene 22 veces más posibilidades de morir que un vacunado”, expresó.

Niños internados

Silva reveló ayer a ABC que unos 11 niños están hospitalizados a causa de cuadros graves del covid-19 en el departamento Central.

También indicó que un bebé de tan solo ocho meses está internado en terapia intensiva. Los padres no están vacunados.

Asimismo, detalló que alrededor del 5% de los casos positivos que se registran diariamente en Central corresponden a la población infantil.

En ese contexto, el doctor Silva enfatizó la importancia de la vacunación para prevenir los casos graves de la enfermedad.