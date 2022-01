Pobladores de San Joaquín disconformes con obras de salvaguarda de templo jesuita

Los trabajos que la empresa está haciendo consiste en el apuntalamiento del techo y la implementación de una estructura que salvaguarde del templo con el fin de evitar el derrumbe de la estructura de 275 años de antigüedad.

El procedimiento se llevó a cabo después de que la iglesia de San Joaquín estuviera mucho tiempo al borde del derrumbe a causa de las aguas que filtraron el deteriorado del techo, lo que generó dos enormes boquetes en las paredes de adobe y el desplome de una parte del retablo que tiene valores históricos incalculables.

Lea más: Adjudican a constructora para intervención de emergencia del templo jesuita de San Joaquín

Uno de los miembros de la comisión prorrestauración de la iglesia jesuita San Joaquín y Santa Ana, Gustavo Bazán, comentó que desde el primer momento hubo profesionales del ámbito de reliquias y estructuras antiguas que no aparecieron en el sitio y no garantizaron la calidad de los trabajos realizados. De la misma forma indicó que en las últimas lluvias que se habían registrado en el distrito, las aguas volvieron a filtrar por la estructura y pusieron nuevamente en peligro de derrumbe de la estructura. Dijo que están analizando como comisión contratar a profesionales del rubro con el fin de verificar la situación de los trabajos, la calidad y tipo de material utilizado para la compleja estructura. Añadió que el ministro de la Secretaría Nacional de Cultura, Rubén Capdevilla, tiene previsto ir al distrito con el fin de preservar la obra, pero que los pobladores no están de acuerdo ante el poco interés que se demostró en la restauración del templo jesuita.

Por su parte, el ministro de la SNC, Rubén Capdevilla, dijo que en la actualidad la estructura ya está totalmente salvaguardada y que ya no hay peligro de derrumbe. Aseguró que constantemente viajan al sitio profesionales de la SNC para verificar el estado en que se encuentran las obras y que según el informe que recibe es que todo está marchando con absoluta normalidad. De igual forma, indicó que una vez que los trabajos sean entregados, se volverá a verificar de manera minuciosa con el fin de corroborar que la constructora haya cumplido con los puntos establecidos en el pliego de bases y condiciones.

Añadió que una vez concretados los trabajos primarios, en marzo se estaría presentando al Ministerio de Hacienda el pedido de llamado a licitación de la segunda fase de la obra, que consistirá en la restauración edilicia del antiguo templo. Explicó que posteriormente se prevé una tercera fase que consistirá en la recuperación de las reliquias invaluables con que cuenta la iglesia jesuita.