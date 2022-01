Viceministro Martínez justifica necesidad de ampliar ley de emergencia

Igualmente, señaló que también quieren prever la eventualidad de que si colapsan los hospitales públicos por internaciones, estén en vigencia los convenios con los sanatorios privados. Indicó que ese convenio establecido en la ley anterior ahora ya no tiene vigencia.

En cuanto a la necesidad de contrataciones de personal de blanco, Martínez puntualizó que se refiere específicamente a casos en los hay renuncias o presentan síntomas de enfermedad y deben ser reemplazados.

Apuntó que esta es la situación que expusieron a los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso para fundamentar el pedido de aprobación de la nueva ley.

Sobre la deuda con los sanatorios privados, dijo que aún existe un importante remanente que debe ser cubierto. Señaló que la deuda es de alrededor de US$ 30 millones. Destacó que quieren cumplir con ellos, ya que fueron de gran ayuda en un momento crítico.

“Es una especie de reserva”

El viceministro, durante el programa Mesa de periodistas, sostuvo que lo que buscan es tener una especie de reserva, para usar los sanatorios privados en caso de necesidad, seguir trayendo las vacunas para seguir con el Plan Nacional y por sobre todas las cosas. No queremos quedarnos sin médicos”, enfatizó.

“Las previsiones dicen que sí vamos a tener aumento en los últimos días de enero y febrero y esto continuaría por lo menos al mes de marzo. ¿Qué pasa si de repente empieza la gente a enfermarse, si las Unidades de Terapia Intensiva empiezan a resentirse y no tenemos un plan B? El pago se hace por servicios prestados, si no se utiliza, no se paga, pero debemos tener un back up por si pasa”, alegó.

A su turno, el diputado Jorge Ávalos Mariño, miembro de la Comisión Permanente del Congreso, dijo que “indefectiblemente hay que ampliar la ley de emergencia” y que esto se hará en el marco de tres leyes que ya se dictaron.

Agregó que el proyecto de ley de ampliación presentado en diciembre tuvo mucha resistencia, razón por la cual no fue tratada, sin embargo, la presentada ayer por la senadora Lilian Samaniego tiene buena receptividad.

Entretanto, el senador Rodolfo Friedmann, sostuvo que lo más probable es que durante el tratamiento del proyecto de ampliación en la Cámara Alta, mañana, se consiga la media sanción.

“La tendencia es aprobar por seis meses, es mejor tener esa herramienta que no tenerla. No sé si se aprobará tal como está y hay que ver en qué condiciones llegó”, puntualizó.

Agregó que este nuevo proyecto “es una actualización para pagos que vendrían y que podrían surgir, para tener a mano. Se necesita de ese instrumento, es una herramienta para agilizar el presupuesto para dos o tres cosas, no para cualquier cosa”, aclaró.