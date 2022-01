Angustiada madre paga estudios e insumos en IPS, y cada día implora que le digan qué virus tiene su beba

Araceli Ibarrola habló con ABC y reclamó que en IPS muchos estudios que le hacen a su pequeña hija recién nacida los tiene que costear, le pidieron entre otras cosas que compre leche, jeringas, suero. ¿Qué cubre IPS?

Muy angustiada la madre de la beba internada dijo: “Mi hija nació prematura y pasó a terapia intensiva durante 5 días. Luego pasó a terapia intermedia”.

Al principio, según Ibarrola, los médicos le dijeron que el problema solo era el peso, supuestamente. “Luego me dijeron que tiene un virus, fue empeorando, me pidieron estudios, todos en el área privada”.

Ahora, con el incremento de contagios del covid solo podrá ingresar junto a su beba una sola vez al día. Desesperada contó que los profesionales “no saben qué virus tiene. Estoy gastando mucho, me piden leche para la nutrición, los estudios, suero, jeringas y algodón”.

Aunque los padres van a sacar de donde sea el dinero para cubrir los gastos, Ibarrola es asegurada del IPS, pero de igual modo tiene que afrontar numerosos gastos.

Lo que la madre reclama es que no le dicen qué es lo que tiene su bebé. “Eso quiero denunciar, no puede ser que no sepan qué tiene mi beba”, enfatizó.

La recién nacida pesa 2.440 gramos, “cada día está más débil y no mejora. Uno va a gastar lo que sea por su hija, pero quiero saber qué tiene”, expresó con desesperación.

La madre que dio a luz el 4 de diciembre y es asegurada del IPS ruega que le salven a su hija y que descubran cuál es la afección que la aqueja mientras deambula en las cercanías de la terapia neonatal de IPS.

El parte médico solo a los padres

Tratamos de hablar con el jefe de terapia intensiva neonatal pero nos respondieron que el parte médico solo se lo darán a los padres.