Bomberos trabajan para poder controlar gran incendio en Nanawa

Capitan Gustavo Viera, comandante de la Unidad de Incendios Forestales, confirmó a ABC que desde este mediodía se reporta un importante incendio en la zona de Nanawa y General Bruges, departamento de Presidente Hayes.

Viera aseveró que actualmente en la zona del incendio están trabajando dos cuadrillas de Bomberos Forestales de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), cinco cuadrillas forestales del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CVBP) y dos cuadrillas de la Junta Nacional de Bomberos Azules. Acotó que más cuadrillas se sumarán en el transcurso de la tarde noche ya que es un importante incendio.

Explicó que en estas zonas de incendios se reporta un incremento de la territorio afectado y bomberos están haciendo todo lo posible para poder controlar el fuego. “Los voluntarios saldrán de sus trabajos e irán a sus respectivos cuarteles para ir a ayudar en este incendio”, relató.

La actual dirección del viento no ayuda para que los bomberos puedan controlar las llamas rápidamente. Viera explicó que ahora hay viento norte y no es propicioso. Asimismo, ante la gran cantidad de humo en la zona, se recomienda no transitar puesto que la visibilidad está reducida.

Otros importantes incendios ya fueron controlados

Actualmente se reporta más de 390 focos de calor en todo el territorio paraguayo. Viera alerta que estos focos fácilmente podrían convertirse en grandes incendios por nuestras condiciones climáticas.

Algunos incendios reportados hoy ya fueron controlados. Las importantes zonas afectadas por quemas en la jornada fueron Caacupé, Hernandanrias y Piraró.