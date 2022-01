Juez Sanabria es del fuero civil y no podía interinar a su colega Yennifer Insfrán, dice fiscala

Llamativamente, justo el día que le tocó interinar, el magistrado en lo Civil Enrique Sanabria hizo una seguidilla de movidas sospechosas a favor de Ramón González Daher, convocándolo a una audiencia de imposición de medidas sin que haya prestado aún declaración indagatoria en la Fiscalía, pasando por encima del Ministerio Público.

Por este motivo, la fiscala Sandra Ledesma, a cargo de la causa, lo recusó.

En contacto con ABC Cardinal, la fiscala Sandra Ledesma contó que se realizó la audiencia y están esperando lo que resuelve el juez.

“Pasó por arriba” del proceso

La agente aclaró que el imputado pasó sobre la Fiscalía, pero sin dar declaración indagatoria. Igualmente, el juez lo convocó antes de estar detenido, sin respetar el plazo de cinco días.

“El magistrado manifestó que igual realizaría la audiencia porque es una medida cautelar de urgencia; sin embargo, eso cabe cuando la persona está detenida, el Ministerio Público la pone a disposición del Juzgado, y al juez se le recusa. Pero en este caso la Fiscalía aún no puso a disposición a Ramón González Daher. Fue el juez el que prácticamente ordenó a la Policía que lo ponga a su disposición”, denunció la agente fiscal.

No le comunicaron audiencia

La agente reconoció que tuvo que presentarse en la audiencia de la que tuvo conocimiento por la Policía Nacional, porque no se le notificó. Asistió y dejó constancia en acta de que RGD no tiene declaración indagatoria, que el Ministerio Público no lo puso a disposición del Juzgado, y que el juez está recusado.

Así las cosas, solicitó que en caso de llevarse a cabo la audiencia, se le aplique a RGD la prisión preventiva.

La fiscala sostuvo que la audiencia de imposición de medidas no podía realizarse en estas condiciones. Ramón González Daher está convocado a declaración indagatoria este viernes a las 15:00.

“Por más que otras personas salgan de la norma estamos obligados a cumplir el código procesal penal”, indicó la investigadora. Enfatizó que esa audiencia no podía realizarse.

En cuanto a los argumentos para recusar al juez, la fiscala citó la “llamativa parcialidad”, del magistrado al no notificar al Ministerio Público, y convocar a una audiencia de imposición de medidas fuera del plazo, y sin declaración indagatoria.

Curiosamente, el juez en lo Civil Enrique Sanabria cubre a la jueza penal Yennifer Insfrán solo por hoy y sin ser juez penal. En una sola jornada realizó una cantidad de movidas sospechosas.