Notables consecuencias de la extracción de arena del río Yhaguy

El canal del Río Yhaguy que pasa por la ciudad de Santa Elena, departamento de Cordillera, se encuentra en un estado deteriorado con olor a gasolina, aguas completamente contaminadas y aún con los caños y máquina dragadora instalados en el arroyo. Ya en septiembre del año 2020, los vecinos de esta zona preocupados por el funcionamiento de una draga, que en aquel entonces según la licencia ambiental no perjudicaría a uno de los recursos naturales más importante de Cordillera.

Los pobladores en ese año solicitaron al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y a la Municipalidad que realizarán los controles y saber si dicha extracción cumplía con las normas ambientales. El resultado de esta solicitud fue que el funcionamiento de la draga perteneciente a Juan Esteban Cantero, que contaba con la licencia otorgada por el Mades en el año 2018. También se informó que los trabajos realizados en el lugar no perjudicaban al arroyo y que más bien cooperaba con el mantenimiento, la limpieza y extracción del sedimento excesivo arrastrado por las aguas.

Además, que contaba con un plan de gestión aprobado por el Mades en el cual presentan en forma anual una auditoria ambiental técnica, datos que brindó en septiembre del año 2020 a la corresponsal de este medio de comunicación. Fecha en que se hizo eco la situación por la que pasaba este curso hídrico.

Los vecinos viendo que los trabajos en el lugar seguían y las aguas del arroyo notablemente iba oscureciéndose, en el mes de noviembre del 2021 presentaron una nota al Intendente Miguel Olmedo, exponiendo la preocupación que generaba la presencia de la máquina ya por varios meses en el arroyo Yhaguy. Como así también, dar a conocer que realizaron varias denuncias a las autoridades pertinentes para que presenten el documento que respalde a Cantero a utilizar dicha maquinaria y que la misma no este dañando el ecosistema.

En la misma nota, manifiestan que no hubo respuesta favorable y que tuvieron que recurrir a los medios de comunicación para que se hicieran eco de la situación. Para tranquilidad de los vecinos, representantes del Ministerio del Ambiente y la Fiscalía de Caacupé acudieron hasta el lugar, para realizar las verificaciones de la denuncia y posteriormente elaborar un informe que no se dio a conocer y de ahí no pasó a más.

El historial de estas denuncias, más una nueva realizada de manera anónima fue acercada hasta nuestra redacción regional. La misma habla sobre la continuidad de la extracción de arena del lugar y que hasta el momento las autoridades de la zona no han solucionado esta situación que ya lleva más de un año. También que en el arroyo se puede observar una importante eliminación de cobertura vegetal, movimiento de suelo y una gran cantidad de extracción de arena lavada.

Ahora nuevamente están recurriendo a los medios, ya que hace más de un año que las autoridades hacen caso omiso a las denuncias presentadas, mientras que el cauce del histórico arroyo está siendo contaminado cada vez más y está siendo aprovechado por el funcionamiento de la draga.

Fuimos hasta el lugar y constatamos que la situación en la que se encuentra actualmente el arroyo Yhaguy es lamentable. Asimismo, esta corresponsalía intentó comunicarse con el Intendente de la ciudad de Santa Elena sin tener éxito. Estamos abiertos por si quiera dar su versión.