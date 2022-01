Se confirmaron más de 4.000 casos positivos de covid-19 en 24 horas

El último recuento de los casos de covid-19 en Paraguay resalta que en el último día se confirmaron otros 4.145 infectados, de 13.001 pruebas procesadas. Esta es la mayor cifra de contagios reportados en un solo día desde que se inició la pandemia. También se incluyeron 220 positivos de meses anteriores y en total ya son 494.254 infectados a nivel local.

Se dieron otras nueve muertes atribuidas al virus. Los decesos fueron nueve hombres provenientes de Itapuá, Alto Paraná y Central. Dos tenían de entre 40 y 59 años y siete de 60 años y más. Sobre la vacunación de estos se detalló que seis no estaban inmunizados mientras que dos tenían ambas dosis y una, sola una.

En el reporte retrospectivo, la cartera sanitaria indica que hubo otras 77 muertes a causa el virus. Estos fueron un menor de 19 años, no vacunado; nueve no vacunados de entre 20 y 39 años; 19 de entre 40 y 59 años, con uno con dosis incompleta y 18 no vacunados y 48 de 60 años y más, uno con dosis completa, tres con dosis incompleta y 44 no vacunados.

En total hay 378 enfermos internados, con 82 en terapia intensiva. De estos, 47 no se vacunaron, 29 tiene el esquema completo y seis, una dosis. Se dieron otras 275 altas médicas que en números generales llegan a 450.191.

En el parte de la situación epidemiológica del país, las autoridades sanitarias resaltaron este viernes que se registró un aumento de casos del 235% entre la última semana del 2021 y la primera de este enero, debido al ingreso de la variante ómicron.

Para evitar casos graves de la enfermedad, la cartera sanitaria insta a la población a vacunarse y seguir con las medidas sanitarias.

