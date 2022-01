Superávit comercial de US$ 941 millones

El informe del RCE señala que las exportaciones en 2021 totalizaron US$ 13.979 millones, un 21,6% más al observado en diciembre del 2020, recuperación impulsada fundamentalmente por los productos de la carne bovina (41%) y semillas oleaginosas (37%).

El reporte agrega que, en contrapartida, las importaciones totales alcanzaron US$ 13.038 millones, las cuales fueron 29,9% superiores al año anterior, esencialmente por la mayor demanda de químicos, caucho y plásticos (35%) y maquinarias y equipos (42,5%).

“Las principales incidencias positivas de las exportaciones registradas provinieron de la carne bovina, con un incremento del 39,3%, y los granos de soja con una variación del 38,6%. Mientras que el rubro con mayor incidencia negativa fue el de energía eléctrica con una disminución de 6,6%, reflejo de la situación de los cauces hídricos”, indica el informe.

La Subsecretaría de Economía explica que teniendo en cuenta los últimos cinco años, se destacan 3 productos no tradicionales que anteriormente no representaban volúmenes significativos de exportación: gelatina y sus derivados, con destino a Estados Unidos por un valor de US$ 8,5 millones; barras de hierro forjadas, con envíos de US$ 4,8 millones, principalmente a Argentina; chapas y tiras de aluminio, por un valor de US$ 2,1 millones, a Chile.

Otros rubros y destino

Además, menciona que otros productos no tradicionales con impulso en el año 2021 fueron del rubro agropecuario y manufacturero. En ese sentido, indica que los envíos de carne porcina totalizaron US$ 8,5 millones, de los cuales el 87,1% tuvo como destino Georgia, Uruguay y Brasil.

En el rubro manufacturero, por su parte, las exportaciones de juegos de cables para bujías, alcanzaron un valor de US$ 231 millones, identificándose un aumento de 129,8% con respecto al cierre del año 2020, siendo el 99% destinado al Brasil, Argentina y EEUU.

El informe destaca que de los 143 destinos de las exportaciones paraguayas durante el año 2021, los principales fueron Brasil, que representó el 33,7% de los envíos totales; Argentina con 26,1%, Chile 9,4%, Rusia 6,7% y Estados Unidos 2,0%.

“El aprovechamiento de estas oportunidades de diversificación productiva, teniendo en cuenta las capacidades existentes y potenciales con que se cuenta, puede generar nuevas oportunidades de transformación estructural, para dar un salto en la matriz de complejidad económica, lo que marca la diferencia de productividad e ingreso entre los países”, añade la nota de la Subsecretaría de Economía de Hacienda.