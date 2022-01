BNF modifica exigencias para dar créditos a mipymes, con interés de 2 a 4%

El presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Manuel Ochipintti, informó que luego de conversaciones con los empresarios y emprendedores, se atendieron los requerimientos que estos venían haciendo y se tomaron decisiones necesarias para inyectar los recursos a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), según el espíritu de la Ley N° 6.809 “de Consolidación Económica y Contención Social”, promulgada el año pasado.

A fines del año pasado, el presidente de la Asociación de Emprendedores (Asepy), Bruno Defelippe, había lamentado que se dispone de US$ 25 millones para créditos blandos pero los criterios eran de nulo cumplimiento para la mayoría, pues para acceder a ellos, la persona tenía que estar “en Informconf”, cuando es sabido que miles de emprendedores, para seguir operando y no bajar su calificación crediticia, refinanciaron o reestructuraron sus deudas el año pasado.

Arami O’hara, referente del sector de gastronómico, apuntó al respecto que los interesados en esos créditos del BNF, considerados “buenos pagadores”, no calificaban para ser beneficiarios, ya que los criterios de elegibilidad y evaluación crediticia apuntaban a aquellos que se encontraban prácticamente en quiebra. “Hicimos un esfuerzo enorme para mantener un buen perfil pero no significa que no necesitemos el crédito en condiciones más ventajosas”, expresó.

Se trata de la línea de crédito de contrato con fideicomiso para el apoyo financiero a mipymes y trabajadores independientes formales, con tasa de interés entre 2% y 4%, hasta a siete años de plazo y tres años de gracia. Está dirigido a mipymes de los sectores gastronómicos, eventos, hoteleros, agencias de turismo y entretenimientos, y a trabajadores independientes formales cuya actividad económica esté relacionada a la prestación de servicios en los sectores mencionados.

Ochipintti confirmó que ahora, entre los criterios para calificar para el préstamo se tendrá en cuenta la facturación más favorable para el cliente, de modo para poder apoyarle, y ya no será necesaria una copia autenticada de las Declaraciones Juradas para considerar los gastos y tampoco se contemplará información crediticia, ni siquiera anterior a marzo 2020, mes en que se había declarado la emergencia sanitaria. “No se considerará la información ni calificación del sistema financiero”, señaló.

En la jornada de mañana está previsto un encuentro entre el presidente del BNF y los representante de gremios para analizar más detalles.

Preocupa el fin del flexibilidades

Además de los créditos blandos para mipymes, otro de los beneficios para el sector fue el Régimen Transitorio para el aporte obrero patronal del Instituto de Previsión Social (IPS). Arami O’hara, vocera de gastronómicos, indicó que hasta el momento no hay novedades de la ampliación de la medida, que permite el pago en cuotas por el seguro social.

