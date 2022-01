Identifican a funcionaria que bloqueó a fiscala Ledesma en caso RGD

Luego de un peritaje, fue identificada la funcionaria desde cuyo usuario fue “bloqueada” la fiscala Sandra Ledesma en el sistema del Poder Judicial, cuando quiso presentar la apelación a la libertad ambulatoria que el juez Enrique Sanabria otorgó al imputado Ramón González Daher.

Ledesma presentó una denuncia debido a que no pudo ingresar al sistema informático del Poder Judicial para presentar la apelación porque la habían “desvinculado” de la causa y no pudo acceder al expediente.

Conforme explicó la jueza Román, tras el peritaje se puedo establecer el usuario desde el cual la fiscala fue “bloqueada” y se constató que se trata de una funcionaria del mismo juzgado. Según explicó, desde esta cuenta se “desvinculó” a Ledesma de la causa y se asignó en su reemplazo al fiscal Rachid. “Se confirmó la desvinculación de la fiscal Sandra Ledesma y se dio a Rachid”, señaló.

Igualmente, Román afirmó que ya se abrió un sumario administrativo contra la funcionaria que a su vez pidió la revisión de su marcación y otros, pues niega ser responsable del hecho. “Esta funcionaria es una persona joven, no está hace mucho tiempo en el cargo. Ella dijo que solicitará su marcación y más”, acotó.

Asimismo, manifestó que no está autorizada para revelar el nombre de la funcionaria y que correspondería a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) brindar estos datos. “Creo que el nombre estaría a cargo de la superintendencia de la Corte. Yo me entrevisté con ella, no admite y alega que marcó su salida”, reiteró.

El pasado lunes, la fiscala Sandra Ledesma denunció los supuestos hechos punibles de alteración de datos y acceso indebido a sistemas informáticos tras la aparente manipulación del sistema informático del Poder Judicial, en un intento de impedir la apelación de la liberación de Ramón González Daher, quien fue beneficiado con libertad ambulatoria.

Por su parte, el juez Enrique Sanabria justificó la decisión de otorgar libertad ambulatoria al exdirigente deportivo alegando que el delito que se le imputa es “irrelevante” en comparación con sus otros procesos.

