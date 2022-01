Conciertos y eventos, amenazados ante anuncio de reducción de aforo

No cancelar los encuentros

Gustavo Giménez, presidente de la Asociación de Empresas Paraguayas Proveedoras para Eventos (Aseppe), dijo que acompañarán la medida, pero piden al Ministerio de Salud dar mensajes positivos en vez de cancelar encuentros.

Giménez también dijo que en diciembre tenían permitido el 100% del aforo, pero no fue posible tampoco por la incertidumbre que crean cancelaciones.

Recordó que llevan casi dos años sin trabajar. “Es sensible para nosotros cuidar los puestos de trabajo. Es volver a empezar”, reflexionó.

“Estamos de acuerdo en implementar medidas, que la población tome conciencia. No nos conviene el aforo del 50% pero asumimos solidariamente el cuidado de los participantes”, declaró.

Proponen carnet del “fan seguro”

Desde la Asociación Paraguaya de Productores de Espectáculos, Rodrigo Nogués comentó que ayer se reunieron con representantes del Ministerio de Salud, el Poder Ejecutivo, y varios gremios de eventos masivos, y que los gremios se opusieron a la reducción al 50% del aforo. Es que se han hecho muchas inversiones para shows que no pueden sostenerse con la cantidad de asistentes pretendida por el Gobierno, según lo comentado. El sector privado propone el carnet de “fan seguro” que se podría gestionar en la web “carnetdigital.mspbs.gov.py/”. Con ese código, los que tengan sus entradas podrán ir a buscar sus pulseras que acrediten su inmunización a un punto que será habilitado al menos dos días antes de cada evento, señaló.

Los sectores más golpeados

Cynthya Wagata, directora Regional de Asociación de Consultores en Bodas y Eventos, coincidió en observar el efecto que generan las restricciones. Lamentó que eventos y turismo sean los sectores más golpeados en pandemia y que este anuncio de nueva medida coincida con el período considerado de alta demanda, ya que en febrero y en coincidencia con el Día de San Valentín es el tiempo en que se registra mayor cantidad de bodas.

“Son varias las tareas que realizamos como parte de la organización del evento y control de aplicación de medidas sanitarias para brindar seguridad a los invitados. Se nos sumó la de verificar el esquema de vacunación, ya que el 100% de los concurrentes deben contar con el esquema completo”, acotó.

Más empleos se podrían perder

La presidenta de la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay (AIHPY), Cecilia Cartes, comentó a su vez que este sector depende sobre todo de los eventos corporativos, que de por sí ya mermaron con la pandemia. Dijo que hoy nuevamente hay cancelación de reservas y que la reducción del aforo sin duda va a tener un impacto negativo. Instó a que se apruebe lo antes posible la extensión del régimen transitorio con el IPS, que permite pago flexibilizado del aporte obrero patronal. Esta medida se complementará con la extensión de la emergencia, para que sigan los reposos pagados por la previsional, los aislamientos preventivos, así como las suspensiones temporales. Sin esas herramientas, más empleos se podrían perder, advirtió la empresaria.

“Acta de defunción del sector”

La intención del Gobierno de implementar un nuevo protocolo sanitario, que pretende disminuir el 50% del aforo en los eventos masivos, sería el acta de defunción de este sector, que con la restricciones sanitarias ya dejó de trabajar por más de dos años. Así afirmó Patricia Samaniego, de la Asociación de Trabajadores de Eventos.

“Esto sería el acta de defunción del rubro. Imagínense, ya estuvimos dos años sin trabajar y ahora que estamos tratando de salir adelante que vuelvan a restringir sería terminar con nosotros. Esta situación ya es insostenible”, expresó Samaniego.

Al mismo tiempo, resaltó que en este momento son un rubro “en quiebra”, que está tratando de salvar lo que con tanto sacrificio y esfuerzo construyeron. “Son 27 años de sacrificio y me estoy quedando sin nada y de nuevo aparecen las improvisaciones”, expresó.

Dijo que el Gobierno sigue sin ayudar a este sector que fue uno de los más golpeados por el covid-19. “Imagínense lo que pasa con el tema de los créditos blandos que nos iban a dar, a cuatro meses de que entró en vigencia la ley, son casi nulos los otorgamientos de créditos. Ahora que pedimos que se hagan algunas modificaciones a los requisitos, esperamos llegar a la gente que está pasando muy mal”, indicó.

Samaniego expresó que si el Gobierno pretende implementar nuevas restricciones a los eventos, debe ofrecer empleo a este sector.

Resaltó que este tipo de medidas deben ir acompañadas con un plan económico, porque el sector de eventos ya no puede aguantar otra restricción a sus actividades. “La gente del rubro eventos ya no puede, no es no quiere, acatar esas disposiciones. Nuestra familias dependen de eso y como le vas a decir a la gente que no trabaje y ¿qué van a comer?, ¿de qué van a vivir?, ¿el agua y la luz cómo van a pagar?”, enfatizó.

“Solo formales van a cumplir”

El presidente de la Federación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fedemipymes), Luis Tavella, expresó su temor de que solo los formales cumplan con las nuevas disposiciones de aforo de personas en eventos que analiza el Ministerio de Salud, tal y como ocurrió a lo largo de estos años de pandemia. El Gobierno informó a empresarios la intención de aplicar restricciones ante la cantidad de contagios del coronavirus reportados en los últimos días.

“En honor a la verdad, quizás esto sea necesario pero por la experiencia de los últimos años lastimosamente solo cumplen las empresas formales y el resto, no. Saliendo un poco de Asunción ya no se cumple y tampoco funcionan los controles”, expresó ayer Luis Tavella, presidente de la Fedemipymes, en conversación con este diario.

Tavella en varias ocasiones denunció en 2020 y 2021 que las medidas de restricciones solo cumplen los formales y que los contagios posiblemente se den en los eventos clandestinos e informales, donde no existe ningún tipo de control de las autoridades competentes.

Las declaraciones las brindó ante el reciente anuncio del Gobierno a los empresarios de aplicación de nuevas disposiciones para los eventos, con el objetivo de contener los contagios del covid-19.

Añadió que el sector formal como siempre va a acatar lo que se resuelva, ya que las mismas se aplican por fines sanitarios.

Seguir con la vacunación

El titular de Fedemipymes consideró que el escenario de la pandemia se plantea más desafiante y obliga a las autoridades y representantes del sector privado a ser más creativos en la comunicación de la importancia de la vacunación, los cuidados y uso de mascarilla.

“Creo que ahí está el problema porque hoy pocos ya lo utilizan”, dijo.