Incendio de gran proporción en fábrica textil de zona del Mercado 4

Compañías de bomberos de San Lorenzo, Asunción, Ñemby y numerosas ciudades de todo el departamento Central están acudiendo a la zona del Mercado 4 para intentar sofocar un incendio de gran magnitud que se desató en una fábrica textil.

Nuevamente, el fuego implacable azota a la zona del Mercado 4, en coincidencia con los intensos focos de calor y la quema inconsciente que realizan las personas.

Según las primeras informaciones de los bomberos, hay un 85% de afectación de la fábrica, que pertenece a la marca Luomo y está ubicada en las calles Battilana y Blas Garay.

El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Christian Vázquez, expresó que como agrupación sienten una enorme preocupación por la proporción de este incendio y otros que están ocurriendo en los últimos días.

Manifestó que los combatientes se sienten impotentes ante la inconsciencia de la población, que sigue quemando y ocasionando incendios, por lo que los voluntarios ya no dan abasto para controlar las intensas llamas.

Se habla de un segundo siniestro en zona de la calle Félix Bogado. De este segundo reporte aún se sabe muy poco y el comandante de bomberos cree que incluso podría ser el mismo incendio del Mercado 4 que la ciudadanía está reportando porque el humo se ve desde ese lugar.

Insuficiencia de hidrantes

Los bomberos reportaron que hay escasez de agua para controlar el avance del fuego y lamentaron la falta de infraestructura en cuanto al mal estado de los hidrantes, que impide que los voluntarios puedan proveerse.

Reclamaron que, de la totalidad de los hidrantes, muchos no funcionan y los que funcionan tienen muy poca presión, por lo que no les son útiles, ya que no pueden demorar mucho tiempo en cargar sus carros hidrantes.

Los combatientes urgen disponer de suficientes hidrantes para reabastecerse y combatir incendios, que en estas últimas semanas son frecuentes.

Bomberos resienten cansancio

El capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lambaré, Gerardo Melgarejo, expresó que los bomberos también son humanos y están resintiendo el cansancio, pues vienen de 15 días de intenso trabajo en el combate de los sucesivos incendios registrados.

También el capitán Christian Vázquez lamentó que los combatientes que acudieron hoy al servicio incluso se encuentren sin dormir, pues vienen de intensos trabajos y de nuevo les toca hoy combatir este nuevo incendio.

Bomberos ruegan que se deje de quemar

Rogó a la gente dejar de quemar basura y otros materiales de combustión, pues esto es lo que ocasiona que la ola de incendios no se detenga.

Lea más: Incendios: Municipalidad de Asunción presenta denuncia y pide a Fiscalía acción inmediata

Pidieron trabajo coordinado con la Essap

Por su parte, el jefe del Departamento de Prevención contra Incendios (PCI) de la Municipalidad de Asunción, Alejandro Buzó, dijo que ya tomó conocimiento sobre este siniestro y se están trasladando al lugar. Agregó que van a verificar si el predio está habilitado como fábrica o depósito y todos los papeles que tienen al respecto.

Así también, habló sobre los hidrantes de Essap y aseguró que recientemente solicitaron a dicha institución que realice los controles de todas las bocas para garantizar que estén en funcionamiento.

Dijo que la Essap aseguró que ya se controlaron 100 hidrantes en el Mercado 4 y alrededores, pero espera que sigan a todos los equipos ubicados dentro de la ciudad capital.

Además, dijo que recientemente recibieron una queja de que los bomberos no podían utilizar los hidrantes por un problema de llaves. Es por ello, según Buzó, que pidieron que trabajen coordinadamente entre la Essap -que es la encargada de los mantenimiento- y los bomberos, que utilizan los hidrantes en cada siniestro.

Lea más: Solo hay 10 inspectores de prevención de incendios para 100.000 edificios de Asunción