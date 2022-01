Un total de 14 extranjeros ya fueron rechazados por no estar vacunados

El número de extranjeros que tuvieron que volver a su país por no estar vacunados con las dos dosis se elevó a 14, según lo confirmó la directora de Migraciones, María de los Ángeles Arriola. La misma lamentó que las aerolíneas no realicen los controles antes de que aborden y aseguró que van a reiterar por nota el protocolo vigente. Agregó que -por disposición del Ministerio de Salud- Paraguay todavía no ofrece la opción de vacunarse al llegar.