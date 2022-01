Burocracia impide que funcione tomógrafo vital para pacientes con cáncer

Mario Gutiérrez Simón, ministro de la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN), trató de justificar por qué aún no está habilitado y en uso el tomógrafo por emisión de positrones (PET) que se encuentra en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) de la UNA, en San Lorenzo. Lo inédito es que la ARRN fue la que consiguió el equipo, pero no concedió los permisos de uso porque, según admitió el funcionario, el IICS no gestionó la documentación.