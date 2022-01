Captan a ladrones al momento de asaltar una boutique en Itauguá

El hecho sucedió alrededor de las 00:50 del miércoles en el interior del local comercial “Nazarena Boutique”, ubicada en la calle Defensores del Chaco casi Teniente Gutiérrez del barrio 6 de Enero de Itauguá, informó Rodolfo López, periodista de ABC TV.

En la cámara del circuito cerrado se puede ver cómo los dos sujetos entran al sitio para robar. Del local se llevaron G. 100.000 en efectivo y una bolsa de ropas.

Testigos aseguran que ambos llegaron al sitio sobre una moto, que posteriormente fue encontrada ayer en horas de la tarde por los uniformados de la Comisaría 6ª Central. Sobre la misma estaban dos sujetos que fueron aprehendidos para consultas, ya que sus características físicas no coincidían con las personas observadas en el video de circuito cerrado.

La Policía no dio a conocer la identidad de estas dos personas, que deberían comparecer hoy ante la fiscala encargada del caso, Jennifer Marchuk. El oficial Pedro Giménez, de la citada comisaría, dijo que uno de ellos explicó que alquiló su moto “a una persona a quien no conocía” por G. 20.000. En ese sentido, el uniformado informó que ya saben de quién se trata, pero que por cuestiones investigativas no podía dar a conocer la identidad de esa persona.

El local es propiedad de una persona llamada Vanesa Stefania Alvarenga Ruiz, de 32 años, quien hasta ayer no había hecho la denuncia formal ante la Policía.