Incertidumbre sobre reducción de aforo ya afecta venta de entradas

El sector de eventos y espectáculos se ven duramente golpeado ante la incertidumbre que existe en la ciudadanía sobre la reducción de aforo en actividades. Rodrigo Nogués, de la Asociación Paraguaya de Productores de Espectáculos, en comunicación con ABC TV, confirmó que, en los últimos días las ventas cayeron por completo.

“Los ciudadanos no saben si el evento se realizará o no; si le van a pedir el carnet de vacunación o no, entonces evitan comprar las entradas”, expresó. Nogués analizó además que el hecho de que el gobierno todavía no toma una decisión sobre la reducción de aforo es una buena señal ya que se encuentran estudiando el caso.

“Seguimos en comunicación constante con las autoridades del Ministerio de Salud y evidentemente están analizando lo que estamos pidiendo; estamos esperando una reunión mañana”, informó.

Mañana se sabría si habrá reducción de aforo o no

Desde el gremio estiman que mañana el Gobierno determinará sobre la reducción de aforo en eventos. Acción que esperan desde hace día varios sectores económicos con el fin de trabajar con tranquilidad basado en el cumplimiento de protocolos.

“Hay eventos que faltan 10 días y será imposible cumplir con una posible la limitación de gente si es que se impone. Muchas entradas ya fueron vendidas; en todo caso se darán como agotadas las entradas para dar el mayor cumplimiento a lo que se determina desde el Ejecutivo”, subrayó.

Por otro lado, desde la Asociación de Productores de Espectáculos se sienten optimistas en que Salud apruebe su propuesta. Ellos alegan estar comprometidos a cumplir con la participación de los eventos al 100% de vacunados, siempre y cuando el aforo sea al 100%.

“Si se toman las medidas necesarias como el control de vacunación, los eventos pueden servir para incentivar a más personas para la inmunización”, expresó Nogués.

De acuerdo al posible pase para los eventos, señala que se utilizó una plataforma similar para controlar la situación de inmunización del cliente en eventos de fútbol. Todavía no se descarta la implementación de este sistema para los próximos eventos.