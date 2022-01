Gerente de la Essap: “Antes de ser derecho fundamental, el agua es un bien económico”

López conversó hoy con ABC TV sobre la situación de los vecinos de Puerto Botánico que reclaman la provisión de agua potable de la empresa. “Los usuarios que están reclamando no son clientes de Essap. Les pedimos que nos pasen sus facturas, su número de Issan, y no nos pasan. Si los clientes tienen ese número, que nos pasen, nosotros vamos a verificar qué pasa”, sostuvo el gerente de la empresa estatal.

Para el funcionario de Essap, “esa gente que se está manifestando no son usuarios de Essap. Les pedimos y no nos pasan. Si eran nuestros usuarios les vamos a solucionar sus problemas”.

El gerente reafirmó que formalmente no tienen reclamos de la zona y que no se iban a enterar de la falta de agua potable si no era por la prensa. “Ayer y hoy se les enviaron cisternas”, informó.

Consultado sobre los clientes que sí tienen facturas y pagan sus servicios indicó que, en ese caso, las conexiones clandestinas los perjudican. “Lo que pasa es que están siendo perjudicados por sus propios vecinos”, refirió.

Pero lo más insólito de lo que dijo López en un momento de enojo fue que antes de ser un derecho fundamental para el ser humano –algo que enfatizó– el agua es un bien económico, dando a entender que no asistirían a quienes acceden a esta de forma ilegal para la Essap.

“Vamos a asistirles a nuestros usuarios, la cisterna le asiste a toda esa zona (…) Sabemos que esa zona no cuenta con el servicio legal de la Essap”, finalizó.

Hoy, los pobladores de Puerto Botánico, zona de la Costanera Norte (Asunción), denuncian que desde hace tres meses aproximadamente sufren la falta de agua. Comentaron además que, para poder conseguir un poco de agua, deben ir hacia la Costanera de Asunción, donde recargan baldes de las canillas que están instaladas en el sitio. Así también, algunos indicaron que acarrean agua del río Paraguay para poder bañarse.

En cuanto a la falta de solicitud de medidores, los pobladores señalaron que sí realizaron el pedido de la instalación a la aguatera, pero que la misma no responde debido a que la intención del Gobierno es que las familias instaladas despejen la zona para que -de ese modo- se pueda avanzar con la extensión de la Costanera Norte.