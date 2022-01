Covid: empresa de seguridad niega acusaciones

Roberto Gonzalez, gerente de Watchman, en conversación con ABC COLOR, señaló que la acusaciones de que los guardias son obligados a trabajar estando afectados por el covid no era cierto, y que actualmente 11 personales que cumplen funciones en diferentes sectores están con reposo y aislados en sus hogares.

También, manifestó que existen casos donde los propios guardias no informan que están enfermos para que no se les dé reposo porque no quieren sufrir descuentos en sus salarios. Sobre el punto aclaro que IPS se encarga de pagar el reposo si se supera los dos días, pero si es solo dos días, es la empresa se hace cargo del pago.

El hecho tomo conocimiento público después de que personas que pidieron se mantenga en reserva sus identidad, denunció que los personales de la citada empresa de seguridad eran obligados a trabajar estando afectado por el covid de lo contrario sufrían descuento o eran despedidos.

Esto les generaba preocupación porque se podía transformar en un medio de contagios masivos dentro del distrito ayolense.