Funcionaria fue desvinculada luego de denunciar atraso en el pago de salario en Municipalidad de Caacupé

En conferencia de prensa de fecha 31 de diciembre del año 2021, el jefe comunal Diego Riveros, mencionaba que “La Municipalidad estaba al día en el pago de salarios con cada uno de sus funcionarios. Ya antes de Navidad hemos procedido al pago de aguinaldo como corresponde”.Si embargo, solo el aguinaldo recibieron los funcionarios y el pago de salario llegó nada más a ciertos empleados.

El estar al día con el pago de salarios sólo fueron palabras, porque hace días atrás una de las funcionarias denunció públicamente en una emisora de radio local, que no estaba recibiendo el pago correspondiente al mes de diciembre y que solo fueron unos cuantos los privilegiados en recibir el salario de dicho mes.

“Se dijo que se pagaría los primeros días de enero, cosa que no pasó”

Estelvina Noguera, quien se desempeñaba como agente de tránsito, cansada de esperar a recibir el pago por sus haberes dio a conocer la situación por la que los funcionarios estaban atravesando. “Nos deben el salario del mes de diciembre, por que en diciembre sólo se pagó el aguinaldo. Y después se dijo que se pagaría los primeros días de enero, cosa que no pasó. Por que ya era 20 y no había nada”, aseguró Noguera.

Al evidenciarse que Riveros estaba mintiendo a la ciudadanía, al día siguiente no dudó en ordenar la desvinculación de la funcionaria. De esta manera responde el intendente de la Capital Espiritual a los funcionarios que se atreven a denunciar sobre su administración.

El 21 de enero, Noguera fue a su lugar de trabajo y ya no pudo marcar su ingreso porque ya borraron del reloj biométrico su huella digital. “Yo fui como siempre y me dice acceso incorrecto intente de nuevo. Intenté varias veces y sí, fui borrada”, dijo la ex funcionaria de la Municipalidad de Caacupé.

Estelvina mencionó que la encargada de recurso humano, Verónica Castro, le dijo que cometió una falta grave sobre la institución y que dicha falta está en el contrato.Al preguntar por qué se le desvinculó.

" ¿Y cómo sabría yo eso? si ni siquiera me dejaron leer mi contrato, sólo me preguntaron si estaba bien mi nombre y número de C.I.”, refirió Noguera, también que no le entregaron la copia del contrato.

Respecto al atraso con el pago de salario, nadie les dijo absolutamente nada ni explicó el por qué no estaban cobrando aún. “Nadie se anima a hablar por miedo a que les suceda, lo que me pasó a mi. En tránsito no hay ni baño para nosotros. Cerraban todo y cada quien con su llave, las mujeres tenemos que utilizar baño de hombre que está en pésima condiciones por cierto”, dijo la ex funcionaria.

Esta corresponsalía intentó comunicarse con el Intendente de la ciudad de Caacupé sin tener éxito. Estamos abiertos por si quiera dar su versión.