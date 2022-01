Caso Berilo: ¿quién es el asistente fiscal que se dio por detenido?

A temprana hora del lunes pasado, José Ramón Alarcón Paniagua se presentó en la sede de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, se dio por detenido y pidió prestar declaración indagatoria.

Alarcón, quien tuvo su rebeldía decretada el 24 de setiembre del 2018, está procesado por soborno agravado, frustración de la ejecución penal y asociación criminal de la ley de drogas.

La imputac i ón presentada por la fiscala Lorena Ledesma como derivación del Operativo Berilo revela que el nombre de José Alarcón surgió en audios interceptados en fecha 28 de agosto del 2018.

Por orden judicial, desde el 5 de abril del 2018 eran escuchados los teléfonos celulares de Reinaldo “Cucho” Cabaña Santacruz, sindicado como líder de la organización dedicada al narcotráfico desmantelada mediante el citado operativo.

El 28 de agosto del 2018, se produjo la aprehensión de Diego Medina, secretario de Cabaña, con un vehículo en el que transportaba US$ 190 mil, que era para el pago de un cargamento de cocaína.

Según la imputación, del registro de una serie de conversaciones interceptadas en la fecha indica, Cabaña pidió ayuda al diputado Quintana para que intercediera por Medina.

Para el efecto, el parlamentario a su vez, recurrió a Alarcón, quien -acompañado del también asistente fiscal Carlos Aguilar- acudió en auxilio de Medina en la comisaría de Nueva Londres, Caaguazú.

Previo acuerdo económico con los agentes policiales intervinientes, Diego Medina fue liberado.

El contenido de esas conversaciones -se resumen en la infografía que acompaña este material- sirvió de base a la Fiscalía para incluir a los asistentes fiscales Alarcón y Aguilar, así como los agentes policiales involucrados en el caso, en el proceso abierto a Cabaña y a Quintana.

Dinero de “autos” era para droga, según MP

En su declaración ante la Fiscalía, José Alarcón negó ser “secretario” del diputado Ulises Quintana y dijo que el 28 de agosto del 2018 solo le hizo el favor de ir a ver la situación de una persona detenida con dinero para traer autos de Iquique, secretario de un “ex cliente” del parlamentario.

Sin embargo, la imputación afirma que el dinero era para la compra de un cargamento de cocaína.

Sobre el punto, la imputación revela que “en el marco de una intercepción, registro y grabación de comunicaciones, denominada: Caso Berilo, autorizada por la Juez penal de Garantías Lici María Teresita sanchez, mediante Al sin número de fecha 5 de abril de 2018 asignado al Jefe del Departamento de lnteligencia Técnica de la SENAD; se pudo llegar a la identificación de una organización criminal que se dedicaría al transporte de cocaína desde Perú o Bolivia, hasta el territorio nacional, específicamente el Departamento del Alto Paraná; y desde ahí trasladaban las cargas hasta la República Federativa del Brasil; así como dedicada a la colocación, estratificación e integración de sumas de dinero provenientes del transporte y comercialización de sustancias estupefacientes en el sistema financiero y económico paraguayo”.

Agrega: “las constancias de las comunicaciones de fecha 28 de agosto de 2018, surge que en ese día, a las 16:00 horas aproximadamente, personal de la Comisaría 8va de Nueva Londres, dependiente de la Jefatura de orden y Seguridad de Caaguazú, específicamente el Sub oficial Mayor Alcides Villagra, el suboficial inspector Melchor Cabrera, el sub oficial 1° Wilder Amarilla, el suboficial 1° Cristian Vázquez y la oficial 1° P.S. Selva María Chaparro, encargada de la comisaría 8ª de Nueva Londres, habrían interceptado un vehículo de la marca Fiat, tipo camioneta, color plata, con matrícula No CDY 726, con chassis N° 9BD5783755795587, año 2015, guiado por Diego Medina Otazú, miembro activo de la organización liderada por Reinaldo Cabaña. En el interior del mismo se trasladaba de Ciudad del Este con destino a Asunción, la suma de 190.000 dólares americanos, destinado a la compra de sustancias estupefacientes”.

Respecto a la intervención de Alarcón en la comisaría, la imputación fiscal dice lo siguiente:

“(...) A través del teléfono utilizado por José Alarcón, el diputado Ulises Quintana se habría comunicado con la jefa de la Cria. 8ª de Nueva Londres, Selva María Chaparro, a quien habría ordenado la liberación de la suma de dinero, del conductor y del rodado.

(...) la jefa de la comisaría y el jefe de Orden y Seguridad de Caaguazú Celso Ortega, habrían coordinado con Diego Medina el ocultamiento de parte del dinero, y se habría dejado para la verificación del encargado de Delitos Económicos de la Policía Nacional, la suma de US$ 19.000. El resto, la suma de dinero US$ 166.000 habría sido retirados por José Alarcón y Carlos Aguilar.

(...) Con respecto a José Alarcón, el mismo, en su carácter de enviado de Ulises Quintana, habría negociado para la liberación de Diego Medina y del vehículo (...) en el evento ocurrido en fecha 28 de agosto de 2018 (...)”.

" Audio de las 21:24 horas: nuevamente se comunicaron Reinaldo Javier Cabaña y Diego Medina, Diego volvió a reiterar que solucionó todo y que ya estaba en ruta de vuelta, a lo que Javier Cabaña le dice que espere por ahí, que su secretario Rodríguez, y otros estaba en camino al encuentro con Diego Medina, por directivas del jefe (Reinaldo Cabaña), y le preguntó cuánto dinero tiene en su mano, a Io que Diego Medina le dice que en US$ 19.000 le quedó (teniendo en cuenta que los señores José Alarcón y Carlos Aguilar habían retirado de la Comisaría los US$ 166.000 dólares que posteriormente tendrían que devolverle nuevamente a Diego Medina, porque el dinero tenía que llegar a Asunción para la compra de un cargamento de cocaína”.