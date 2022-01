Asistente fiscal complicó a Ulises Quintana

“En primer lugar, quiero aclarar que no soy ningún secretario de Ulises Quintana” se apresuró José Ramón Alarcón Paniagua en afirmar al inicio de su declaración ante el Ministerio Público. Alarcón, quien dijo que el hermano del parlamentario fue su compañero de trabajo, fue grabado en otra conversación en la que le admitió a Cucho que había sido enviado por el diputado colorado Ulises Quintana para resolver un “problema” con la Policía.

Acto seguido, dio su versión sobre lo ocurrido en el 28 de agosto de 2018, cuando acudió a una comisaría de Nueva Londres pedido del diputado colorado Ulises Quintana para asistir al secretario de Reinaldo “Cucho” Cabaña, Diego Medina, quien fue demorado con el vehículo en el que llevaba US$ 190.000. Esta es su explicación sobre lo ocurrido:

“Todo comenzó el 28 de agosto de 2018 en horas de la tarde, aproximadamente siendo las 16:30 a 17:00 aproximadamente, cuando encontré dos llamadas perdidas de un número, hasta ese entonces desconocido, porque no lo tenía registrado, inmediatamente me volvió a llamar, ahí le atendí, me preguntó si yo era José, a lo que respondí que sí, yo soy Ulises Quintana me dijo, me preguntó por dónde andaba, le dije que estaba en mi domicilio, ahí él me comentó una situación de una retención de un vehículo supuestamente, sin más detalles, y me dijo que si podía buscarle un abogado para el secretario de su ex cliente que tuvo un percance, no me dio detalles, yo presumí en ese momento que era un robo, no me explicó y cortó la llamada. Ahí me volvió a llamar enseguida y me dijo que fue retenido por policías, que no sabía de que comisaría eran ni lo que estaba pasando.

Ahí yo le dije que no sabía de abogado pero si era para interiorizarme nomas, yo me podía ir, recabar los datos y luego le iba a avisar. En a momento le llamé a Carlos Mendoza, chofer de la fiscalía le pedí que venga a buscarme en su vehículo particular, es mi amigo, a lo que me respondió que en este momento no podía. Posteriormente tuve que llamar a otro amigo como última opción llamé a Carlos Aguilar, le dije si no podía hacer un favor de llevarme al peaje a mirar, para saber que tipo de procedimiento era y este a su vez no se negó. Me dijo que estaba preparando un asado porque era cumpleaños de su señora.

Carlos es un amigo, él estaba cumpliendo funciones en Talento Humano del Ministerio Público aparentemente. Al rato se fue a casa, yo salí y fue con él. Pasamos el peaje de Coronel Oviedo, que era justamente en el cruce a Nueva Londres, seguimos el camino que une Oviedo con San José y no visualizamos nada, en ese trayecto Ulises Quintana me habrá llamado unas cuantas veces porque estaban en movimiento, situación que hizo que se corte la llamada en varias oportunidades.

Llegamos a la comisaría de San José, le dije que no encontré nada. Después me llamó y me informó que el secretario de su excliente estaba en la comisaría de Nueva Londres. Después de ahí nos dirigimos al lugar.

Una vez en el lugar, visualizamos una persona sentada en el banco de la comisaría y fuimos recibidos por la jefa, creo que se llamaba Selva, y le preguntamos sobre el procedimiento. Ahí hablé con este muchacho, me dijo que era Diego Medina, en eso nosotros preguntamos a la jefa que pasó. Ella me explicó que hicieron un procedimiento, y que encontraron dinero en efectivo, que estaba en el habitáculo del vehículo que conducía Medina, que este (el dinero) estaba bajo llave, y le estaban esperando al personal de Delitos Económicos y que el procedimiento fue orden de su superior.

Entonces le pregunté a Diego si su patrón era paraguayo o extranjero, a lo que me respondió que era paraguayo, no quiso decir su nombre, y que el dinero era para pagar despacho de vehículos que había importado vía Iquique.

En una de esas, Diego agarró su teléfono y le pasó a Carlos, él se retiró un poco del lugar y habló con el supuesto patrón, después Diego me dijo que las documentaciones estaban llegando con el abogado y el contador, en eso llegaron dos personas en una camioneta oscura trayendo los documentos, si las vuelvo las voy a reconocer. Ahí le dije a Carlos que íbamos a retirarnos, porque no teníamos nada que hacer.

Eso le expliqué, Ulises me agradeció y nos retiramos del lugar”.

Prisión preventiva

Tras dejar sin efecto la rebeldía y orden de captura decretada contra Alarcón Paniagua el 24 de setiembre del 2018, la magistrada dispuso su prisión preventiva en el local más adecuado, según criterio del Ministerio de Justicia.

En la audiencia de imposición de medidas, de la que Alarcón participó a través de medios telemáticos, el procesado fue asistido por el abogado Fabián López.

El fiscal Deny Pak, interino de la fiscala antidrogas Lorena Ledesma, se ratificó en el pedido de prisión preventiva requerida por su colega para el procesado, en ocasión de presentar la imputación.

“El Ministerio Público considera que se encuentran reunidos conjuntamente los requisitos sustanciales de la prisión preventiva; pues nos encontramos ante hechos punibles de características graves, en los cuales se hace estrictamente necesaria la presencia del imputado, existiendo en este sentido suficientes elementos y evidencias como para sostener la participación del mismo en los hechos investigados. Se agrava el reproche por su calidad de funcionario público”, sostuvo Pak.

La jueza concluyó que de las constancias de autos y de los antecedentes remitidos por el Ministerio Público surge con meridiana claridad que el procesado ha desplegado supuestas conductas que se encuadran dentro de los tipos penales imputados.

Lovera afirma que esta situación y la elevada expectativa de pena por los delitos investigados, “convence a este juzgado que existe peligro de fuga del imputado y que medidas menos gravosas a la prisión preventiva no serían suficientes para la sujeción de aquél a este proceso”.

El asistente fiscal José Ramón Alarcón Paniagua fue incluido en el proceso tras conocerse su intervención en actividades de la organización desmantelada en el marco del Operativo Berilo.