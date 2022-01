Ante críticas, Infona dice que millonario fondo para lucha contra incendios está siendo gestionado

“No es falta de gestión del Infona (…) Todavía no contamos con los fondos, es una cuestión de burocracia por parte de las entidades que van a administrar esos fondos”, aseguró la presidenta del Infona sobre los US$ 6.570.000 mencionados ayer por Silva Facetti, que acusó al Instituto Forestal de no gestionar el cobro.

La presidenta del Infona explicó que en realidad el total es de US$ 70 millones del Fondo Verde para el Clima para Paraguay. La primera entrega sería de US$ 50 millones. “Pero al Infona, de los 70, le corresponden US$ 10 millones y el restante irá al Mades”, detalló en contacto con ABC.

Las organizaciones que se tendrán que encargar de administrar los fondos son PNUD, PNUMA y FAO. “Y el Infona particularmente va a trabajar con la FAO, que firmó el acuerdo con PNUMA recién en los últimos días de diciembre del año pasado para que se pueda realizar ese desembolso... y ese desembolso aún no está realizado. En la realidad, nosotros no contamos con esos fondos y no es una falta de burocracia nuestra”, recalcó.

Desembolso, en febrero

Goralewski agregó que, una vez que la FAO tenga los fondos desembolsados, tienen el requerimiento de los bomberos voluntarios y la Secretaría de Emergencia Nacional para compra de equipos de lucha contra los incendios.

Así también, explicó que los más de US$ 6 millones mencionados por Silva Facetti forman parte del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, a través del cual se realiza el monitoreo de bosques nativos y otros asuntos.

“Y, por pedido del Infona, se incluyó el combate a incendios forestales para que podamos equiparnos con plataformas de monitoreo y de prevención de incendios y, así también, para que podamos equipar a la SEN y el Cuerpo de Bomberos para el combate contra incendios”, detalló.

Explicó que el fondo mencionado forma parte de una donación al Paraguay, por la reducción de gases de efecto invernadero que se registró en el país entre el 2015 y el 2016. “A mediados de febrero se deberían estar desembolsando esos fondos”, estimó.

Contó, en ese sentido, que se encuentra manteniendo reuniones con la Secretaría de Emergencia Nacional y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios para ver cuáles son las necesidades más urgentes en la lucha contra incendios.

No prevén compra de aviones hidrantes

Por su parte, el titular de la SEN, Joaquín Roa, resaltó que están coordinando acciones para planificar la lucha contra los incendios forestales y prevén la compra de bolsas de agua para los helicópteros de las Fuerzas Armadas.

Consultado sobre por qué no se compra un avión hidrante, que generalmente es alquilado cuando se registran siniestros de gran magnitud, respondió que el problema con esas aeronaves es el mantenimiento, que es muy costoso. No habló sobre alguna futura compra, aunque mencionó que se están adquiriendo otros equipos importantes.

Además, quiso acotar que el principal problema es la prevención. Consideró que se debe generar mayor capacitación en la sociedad sobre “el uso del fuego” y cómo debe ser manejado para que no resulte en siniestros. Además, dijo que el Ministerio Público debe mejorar su trabajo en torno al castigo para los pirómanos que generan incendios prohibidos por ley.