Cerca de 1.000 familias sin acceso al agua potable en el Bañado Sur

El drama se acentúa aún más porque la cantidad de agua que mandan comprar por día no alcanza. En contacto con ABC TV, una de las afectadas, María Concepción Segovia, comentó que están pagando G. 30.000 a un conductor de motocarro que va a comprar agua y eso les genera un gasto extra, porque son personas de escasos recursos económicos.

Están desesperados porque con este calor ya están viviendo de manera insalubre, apenas tienen para beber, asearse, lavar platos y la ropa. Expresaron que tienen derechos y le dicen al presidente Abdo que, así como puede recargar sus piscinas, también provea de agua al cinturón de pobreza de Asunción. “Que se ponga los huevos y nos dé agua”, agregó en medio de su frustración.

Agradecen que de tanto en tanto aparezcan por el lugar para entregar agua potable, pero piden ser considerados con la tarifa especial de G. 17.000 para casos de familias con bajos ingresos.

Al respecto, una de las pobladoras señaló que presentaron cuatro notas a la Essap pero que ni siquiera les respondieron la solicitud de ser registrados y acceder al servicio. Lamentaron que los que más sufran sean niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Essap recargó tanques de la zona

Ante la acuciante necesidad, la Essap fue hasta el sector Divino Niño Jesús del Bañado y con un camión cisterna recargó cinco reservorios del barrio con 20.000 litros. Según el funcionario César de León, estas acciones las hacen cada año en varios asentamientos y hoy le tocó a este sector, sostuvo.

Zona afectada no corresponde a red de distribución y hay un problema de legislación, según titular de Essap

En contacto con ABC AM 730, Natalicio Chase, presidente de la aguatera estatal, dijo que no recuerda con precisión si el sector tiene conexión de agua con la Essap, pero sí enfatizó que hay al menos 30.000 personas en el Bañado que nunca fueron clientes y, por ende, no hay tubería que llegue a sus casas.

Calificó al área como un asentamiento precario cuyos pobladores solo buscan tener el agua gratis. La legislación permite que la Essap provea de su red a los que sí estén registrados y paguen sus facturas.

Resaltó que, así como hicieron hoy, habitualmente coordinan con la Secretaría de Emergencia Nacional la entrega del líquido en camiones. Admitió que existen algunos tanques donde descargan y que hay grifos públicos, pero eso no llega hasta las viviendas.

Se hacen censos, pero no acceden a formalizarse

Según Chase, la Essap fue varias veces a estos sitios. Uno de ellos es el Puerto Botánico. Mencionó que los moradores no aceptaron ser formales, tener una red de cañería en sus domicilios y no se registraron porque no quieren pagar mensualmente, aseguró.

Solucionaron falla en boca hidrante de 3ra. Compañía de Bomberos

Tras la denuncia vía redes sociales de la falta de funcionamiento de una boca hidrante que está justo frente al cuartel de los combatientes de Sajonia, Chase afirmó que esta mañana hicieron el cambio y ya podrá reutilizarse de manera plena.

Le llamó la atención que el comandante no se comunique primero con él para solucionar el problema con tiempo.

Coordinarán acciones con SEN, Senasa y Erssan

La problemática de falta de agua en aguateras y juntas de saneamiento obliga al Gobierno a iniciar trabajos de provisión en diversos puntos del país. Para el efecto, esta tarde a las 14:00 se hará un anuncio tras el pedido del presidente Abdo.

Dentro del plan de contingencia, 10 camiones saldrán de Viñas Cue. También se tendrá a disposición perforadoras de pozos y 150 reservorios de 10 mil litros.

Chase dijo además: “Vamos a sostener en un 100% la provisión, construimos 14 plantas de tratamiento, 28 pozos (...) Puede cortarse la energía eléctrica en Viñas Cue, puede quemarse un motor o bomba, pero por sequía no habrá desabastecimiento”, indicó.

