Denuncian que en el Ineram no dan informes de pacientes

La hija de una paciente hospitalizada en Ineram denunció que médicos de guardia no entregan informe del estado de salud de los pacientes internados. Dijo no tener un diagnóstico oficial sobre su madre hace al menos tres días, y que los profesionales “les gritan desde los pasillos” asegurando que no saldrán a atenderlos.