Senadora Samaniego lamenta irracionalidad del cartismo sobre ley de emergencia

Samaniego emitió hoy la convocatoria al Senado para tratar mañana el proyecto de ley de emergencia sanitaria, modificado por la Cámara de Diputados. La legisladora señaló que afecta al MSPyBS no contar con esta herramienta legislativa para enfrentar la nueva fase de la pandemia.

Indicó que el dato que tenía era que la Cámara de Diputados eliminó un artículo que habilitaba al Ministerio de Salud a contratar personal para reemplazos, ya sea por renuncias o por fallecimiento. Mencionó que Salud dio a conocer que necesita contratar 122 personas, entre ellos, 31 médicos y al no contar con esta herramienta legislativa, se imposibilita cubrir las vacancias.

Indicó que, a título personal, consideraba que se debe aprobar el proyecto con las modificaciones que le realizó la Cámara de Diputados por una cuestión de celeridad para que Salud cuente con esta herramienta, pero que la decisión final dependerá de la plenaria del Senado mañana.

No obstante dijo que lamentaba la situación, dado que no están afectando al ministro de Salud ni al presidente de la República sino a la ciudadanía en general, a los niños que deben ser vacunados y a los funcionarios afectados por el Covid-19, que no pudieron trabajar y deberían poder contar con un soporte económico, tal como figura en el proyecto del Senado.

Deploró que actúen de esa manera en un tema tan sensible, como es la Salud Pública y la situación de los afectados por el nuevo brote de la pandemia que van en aumento así como la gente hospitalizada y los niños que aún no son vacunados.

Apuntó que la Cámara de Diputados y específicamente un sector lamentablemente está con el “pase de factura” para afectar la administración del presidente Mario Abdo Benítez y actúa de esta manera irracional por lo que representa esta crisis sanitaria que afecta a toda la ciudadanía.