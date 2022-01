Cartistas le pasan la factura al Gobierno y dejan sin vacunas a los niños

La llegada al país de entre 1.000.000 y 1.500.000 de vacunas Pfizer pediátricas para los niños de 5 a 11 años depende exclusivamente de la vigencia de la nueva ley de emergencia. Si hoy había quórum y se sancionaba, el Ejecutivo ya iba a promulgar inmediatamente, con lo cual se daba luz verde al arribo de las dosis.

La bancada de Honor Colorado, liderada por el ex presidente Horacio Cartes, prefirió pasarle factura al Gobierno de Abdo Benítez antes que poner en primer lugar la salud de los niños que urgentemente precisan de las vacunas ante los masivos contagios de la nueva variante ómicron.

El diputado Núñez alegó que supuestamente la convocatoria de la sesión extra de hoy de la Cámara Baja era nula, ya que la Comisión Permanente sesionó de manera virtual, adoptando el reglamento de la Cámara Alta, que ya no permite desde diciembre pasado que las sesiones sean virtuales. Esto fue visto tanto por el oficialismo colorado como por algunos opositores como una mera excusa para pasar factura al Ejecutivo. No solo el electoralismo, que ya arrancó en la ANR, le da “alergia” al cartismo sino más que nada la publicidad a un pedido de informes que solicitó una fiscala de Panamá sobre Horacio Cartes en un supuesto caso de lavado de dinero.

“Ahora no vamos a avalar lo que hizo la Comisión Permanente, la bancada de Honor Colorado se retira y vamos a denunciar donde corresponda. Estuvieron abogados presentes en esa sesión de la Comisión Permanente. Ahora, si ellos no quieren respetar la Constitución Nacional allá ellos con su conciencia… a nosotros con hablar fuerte no nos van detrás. Nos retiramos”, afirmó “Bachi”.

El 21 de febrero el Gobierno prevé iniciar las clases en escuelas y colegios públicos de todo el país y los niños necesitan urgentemente las vacunas para asistir con seguridad a las instituciones educativas. Hasta el momento no se pueden importar debido a que el Paraguay no posee una ley de emergencia sanitaria.

Villarejo: “Se busca dilatar”

El diputado Sebastián Villarejo (PPQ) dijo que el cuestionamiento en realidad lo que buscaba es dilatar una semana más el proyecto, y que Honor Colorado pueda negociar mejor sus votos.

“Está es la vergüenza a las que nos somete el electoralismo barato, porque eso es lo que está ocurriendo acá, porque es clarísimo este tema. Acá vamos a hacer un show y vamos a venir en una semana para que Honor Colorado negocie mejor si van a aprobar o no esto”, cuestionó el legislador que pidió tratar el tema y en todo caso testar los artículos cuestionados, como es el de contratación de personal.

Para Narváez, es un pase de factura

La diputada Jazmín Narváez (ANR, oficialista) también consideró que esto era un pase de factura al Ejecutivo de sus correligionarios, que hay que recordar que hace menos de un mes votaron todos juntos para blanquear al gobernador de Central, Hugo Javier González (ANR, cartista).

“A mi parecer acá por lo menos existe mala voluntad. Por primera vez en la vida tengo que decir algo así de la bancada de HC, porque hubiesen advertido sobre la duda antes y no en esta instancia”, reclamó Narváez.

Con el retiro de la bancada de Honor Colorado, la sesión quedó sin quórum y en todo caso se deberá analizar una nueva convocatoria, para estudiar este proyecto que tiene media sanción del Senado. El proyecto tiene principalmente un artículo cuestionado, el 4°, que faculta de vuelta al Ejecutivo a contrataciones sin concurso, de personal de blanco, en pleno año electoral. El resto de los puntos no despiertan mayor controversia.