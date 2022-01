¿Qué se opina en redes sociales sobre la operación del pastor Abreu en IPS?

El pastor Emilio Abreu, del Centro Familiar de Adoración (CFA), accederá a un trasplante de médula en el IPS sin ser asegurado del seguro social y esta situación generó cientos de comentarios en las redes sociales donde el tema se volvió tendencia.

Miles de internautas emitieron sus opinión, en mayoría repudio por el “privilegio” con el que es beneficiado el líder evangélico, quien sostiene vínculos con altos funcionarios del Estado y también políticos influyentes del país.

La abogada Michi Moragas señaló que “si solo a Abreu se le aplica el Convenio entre IPS y el Ministerio de Salud no es un derecho, es un privilegio”.

Si solo a Abreu se le aplica el Convenio entre IPS y el Ministerio de Salud no es un derecho, es un privilegio. — Michi Moragas (@Michimoragas) January 26, 2022

En el mismo sentido se pronunció la usuaria identificada como Gaby Brizuela: “Indefendible lo de Abreu. El tráfico de influencias y mentir es pecado. Avísenle al Pastor”, acotó.

“Solamente asco me genera la situación de Abreu, el Ministerio de Salud e IPS. La gente que aporta años se muere esperando medicamentos, camas, terapia, y a uno que ni siquiera aporta le abren camino a través de contactos. Todo en este país da asco (sic)”, escribió en Twitter la usuaria @mariojanich.

Lea más: Ministerio de Salud cubrirá gastos de cirugía del pastor Abreu en IPS: “Tiene derecho”

Privilegios que no tienen los asegurados

Otro reclamo surgió por el hecho de que el pastor se someterá a una cirugía de elevado costo y alta complejidad, que en oportunidades son negadas a los propios asegurados, por la falta de insumos. A esto se suma que miles de asegurados diariamente denuncian la falta de medicamentos en la previsional.

“Imagínate que a vos te descuentan todos los meses un ‘aporte’ a @IPSParaguay y cuando vas a consultar o hacerte un estudio te dicen NO HAY INSUMOS, NO FUNCIONA LA MÁQUINA... Y justitooooo todo funciona para el pastor @Emilio_Abreu!!! Sinceramente somos una mierda”, escribió @Paty8816.

Lea más: “No podemos negar la atención” al pastor Abreu, dice titular del INAT

Sobre el mismo punto expresó su opinión @PatriaSuspendi1: “Si sos pobre comprás hasta la jeringa; si sos Abreu, CONVENIO”, manifestó.

También se dieron comentarios sobre cómo la ciudadanía debe recurrir muchas veces a polladas, rifar sus propiedades y vender lo poco que tiene para costear sus gastos de salud, mientras que otros con poder económico, como el pastor Abreu, acceden a un servicio público que costará cerca de G. 800 millones.

“Personalmente no tengo nada en contra del P. Abreu. Pero es indescriptible el sentimiento que me genera que @IPSParaguay le mande US$ 300.000 para tratamiento sin ser asegurado, mientras otros asegurados mueren por falta de tratamiento”, expresó Gabi Candia.

Personalmente no tengo nada en contra del P. Abreu. Pero es indescriptible el sentimiento que me genera que @IPSParaguay le mande USS 300.000 para tratamiento sin ser asegurado, mientras otros asegurados mueren por falta de tratamiento. — gabicandia (@gabicandiam) January 26, 2022

Reclamos a Salud Pública

Asimismo, hubo quienes aprovecharon la tendencia sobre el caso Abreu para reiterar los reclamos a Salud Pública por la falta de previsión y respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

“Estoy completamente de acuerdo a que #abreu acceda a los beneficios del @IPSParaguay sin ser asegurado, pero ojo, que todos, todos nosotros tengamos la misma posibilidad y con el mismo interés por parte del propio @msaludpy que eso suceda. Ojo @julioborba29 para TODOS (sic)”, afirmó

Estoy completamente de acuerdo a que #abreu acceda a los beneficios del @IPSParaguay sin ser asegurado, pero ojo, que todos, todos nosotros tengamos la misma posibilidad y con el mismo interés por parte del propio @msaludpy que eso suceda. Ojo @julioborba29 para TODOS. pic.twitter.com/JBiJ9iK8Ok — CarlosArceLetelier (@LetelierArce) January 26, 2022

El caso Abreu

Ayer martes, trascendió en las redes sociales una solicitud del Ministerio de Salud en la que pide al IPS “autorizar la realización de trasplante de médula ósea autólogo (...) para el paciente no asegurado Emilio Javier Abreu De Gasperi (...) en el marco del convenio de cooperación interinstitucional suscripto entre el Ministerio de Salud Pública, el IPS y el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT)”.

Las autoridades sanitarias alegan que el pedido se dio en el marco de un convenio entre la previsional y la cartera sanitaria para la realización de dichos procedimientos a los que no se acceden en hospitales de gestión privada.

La operación del líder religioso, que será financiada por salud pública, tiene un costo aproximado de G. 800 millones.

Lea más: Asegurado del IPS murió esperando orden judicial para conseguir medicamentos