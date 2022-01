Ministerio de Salud cubrirá gastos de cirugía del pastor Abreu en IPS: “Tiene derecho”

El ministro de Salud, Julio Borba, justificó la aprobación del financiamiento de un trasplante de médula para el pastor Emilio Abreu explicando que las intervenciones que no se llevan a cabo dentro del sector público pueden realizarse en el IPS mediante un convenio. No supo confirmar que la cirugía no se lleve a cabo en el sector privado e insistió en que, “como cualquier ciudadano, tiene derecho” y finalmente será el Estado el que cargará con los gastos.