Nombran director de Escuela Municipal de Danzas a un profesor con denuncias por maltrato

Un grupo de madres y exalumnas de la Escuela Municipal de Danzas de Limpio expresó su preocupación por el nombramiento del profesor Gastón del Porto como director de la citada institución dependiente de la comuna, administrada por el intendente Optaciano Gómez Verlangieri (PLRA). Según relataron, el también catedrático del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), tiene en su haber innumerables denuncias de maltratos a las alumnas de la academia, llegando incluso a lesiones físicas.

Lea más: Limpio: funcionarios reclaman pago de salarios, mientras que intendente justifica retraso por “escasez de recaudación”

Un caso específico, de acuerdo a la denuncia, se remonta al año 2016 cuando el citado profesor habría llegado a lesionar a una de las estudiantes de la escuela municipal. El hecho, que en ese momento generó indignación de las madres, quedó plasmado en un acta labrada por la entonces directora de Cultura, Lidia Méndez, y firmada por la madre de la alumna afectada. También está una nota presentada por entonces presidenta de la Asociación de Padres, Cristina Quiroga, a la encargada de cultura.

El documento de entonces relata que “desde hace un buen tiempo se ha venido escuchando por los pasillos de la academia el maltrato verbal con el cual se imparten ciertas clases, y los padres hemos decidido callar, hasta ahora”. Señala que “hoy la situación ya es diferente, sumado al maltrato verbal que genera en las niñas una reacciones inapropiadas como efecto de la misma, se debe añadir daños físicos. Adjuntamos esta nota con el reposo dado a una de las estudiantes”, añade.

En el documento se solicitaba los buenos oficios ante los docentes afectados para que futuros maltratos físicos o psicológicos no sean la constante en la academia. Igualmente, pide que la denuncia formal no tenga como resultado represalias contra nuestras niñas de parte del docente.

Las madres relataron que muy al contrario del pedido, Del Porto, que entonces fue nombrado por el cuestionado intendente colorado Carlos Palacios como “coordinador académico”, habría seguido con los maltratos verbales hacia las alumnas e incluso comenzaría una especie de caza de brujas contra los padres denunciantes. Prevaleciéndose de su amistad con la entonces encargada de cultura, según relataron.

Las afectadas comentaron que recién en 2018, luego del cambio del titular del Departamento de Cultura, se logró que el docente sea descontratado y desvinculado de la institución.

Quisimos conocer la versión del intendente de la ciudad de Limpio Optaciano Gómez Verlangieri (PLRA) y, a pesar de las insistentes llamadas, no logramos el contacto.

Directora lo nombra antes de renunciar

Ahora el profesor reapareció y consiguió volver a la escuela de danzas, generando el rechazo de un grupo mayoritario de padres, mientras un sector minoritario acompaña su vuelta, según relataron. Comentaron que el nombramiento del profesor se dio por intermedio de la renunciante directora Cultura, una cuestionada ex supervisora educativa del MEC Mabel Gaona.

La también docente que estaba de reposo por una cirugía habría firmado una resolución permitiendo la vuelta del citado profesor de danzas. Luego presentó su renuncia al cargo, de acuerdo al relato de las madres. Intentamos confirmar esta versión con Gaona, pero no atendió nuestras llamadas a su celular.

Las afectadas aseguraron que la actual encargada de Cultura de la Comuna, Lidia Giménez, no está a favor del nombramiento del cuestionado docente como director. Sin embargo, de acuerdo a las versiones, no puede hacer nada porque nuevamente Del Porto se ufana de su amistad con personas del primer anillo del intendente Gómez Verlangieri. Quisimos también conocer la posición de la nueva funcionaria municipal, pero no atendió nuestras llamadas.

Un mal entendido e intentó amedrentar

El profesor Gastón Del Porto, por su parte, en tono prepotente, negó todas las acusaciones en su contra. Dijo que el hecho registrado en el año 2016 se trató de “un mal entendido” y que incluso, en la actualidad, tanto la alumna afectada en aquel entonces como la madre de la misma, son amigas suyas. Afirmó que fue contactado por la “directora de Cultura de la Municipalidad” -sin querer especificar el nombre- para prestar nuevamente servicios en la institución.

Señaló que solo presentó una propuesta a la Municipalidad, pero que no tenía conocimiento si ya existe una resolución de la intendencia que lo favorezca, “no fui notificado”. Sin embargo, su número telefónico ya aparecen en los anuncios de la Municipalidad de la habilitación de las inscripciones para la escuela de danzas.

En otro momento, el docente pidió que le facilitáramos los nombres de las madres y exalumnas denunciantes. Y amenazó con demandarnos si se llega a publicar la denuncia de las afectadas.