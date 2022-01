Pastor Abreu fue priorizado por su condición de salud, justifican desde INAT

El pastor Emilio Abreu será sometido a un trasplante de médula ósea en el Instituto de Previsión Social (IPS), pese a que no es asegurado, ya que fue beneficiado por un convenio entre dicha institución y el Ministerio de Salud.

La polémica sobre el caso Abreu se centra en la celeridad con la que se aprobó su pedido de intervención, que se presume que se dio debido a influencias políticas de cercanos al pastor, considerando que muchos pacientes deben aguardar incluso años para poder ser beneficiados con un trasplante.

Esta mañana, el director del Instituto Nacional de Ablación y Trasplantes (INAT), doctor Gustavo Melgarejo, comentó que la solicitud de trasplante por parte de Abreu fue aprobada en este centro tras ocho días de su presentación luego de un proceso de evaluación realizado por dos médicos especialistas que están encargados de dicha tarea.

Lea más: ¿Qué se opina en redes sociales sobre la operación del pastor Abreu en IPS?

Negó que el pastor, quien es allegado al exdirector de Itaipú y su consuegro, José Alberto Alderete, haya recibido un trato privilegiado, pues aseguró que Abreu fue priorizado por su condición de salud, considerando que el trasplante es su “única alternativa”. “El trato es igual para todos”, subrayó y en varias ocasiones remarcó que “el INAT nunca va a hacer diferencia” entre pacientes.

Recibió una llamada

El director del INAT también descartó haber recibido alguna llamada de alguna figura con influencias políticas o económicas que pudo influenciar en la decisión de aprobar con celeridad el pedido de trasplante.

Lea más: Abreu fue beneficiado con convenio para pacientes “de escasos recursos”

Sin embargo, comentó que una profesional del INAT, a la cual mencionó como “la doctora Arana”, se comunicó con él para informarle sobre el caso del pastor Abreu y la necesidad de la intervención ante su condición de salud.

Escasos recursos

Otra de las cuestiones que fue muy cuestionada por la opinión pública es que en uno de los documentos oficiales con respecto al caso se menciona que Abreu fue beneficiado para la intervención por su condición de escasos recursos, siendo que el pastor es reconocido por su buen pasar económico que incluso suele ostentar en las redes.

Lea más: Ministerio de Salud cubrirá gastos de cirugía del pastor Abreu en IPS: “Tiene derecho”

Al respecto, Melgarejo señaló que dichos términos fueron redactados en el documento mencionado por una “falla” del equipo jurídico del INAT, pues indicó que en la nueva ley de trasplantes que está vigente se establece de forma clara que cualquier paraguayo puede acceder al beneficio del trasplante sin importar su condición económica.

Trasplante aún no está confirmado

El director del INAT también comentó que Abreu, quien se encuentra recibiendo tratamiento médico en Lituania, será evaluado nuevamente para confirmar si su condición de salud es la adecuada para someterlo al trasplante.

Indicó que, en caso de que sus condiciones médicas no sean las óptimas, no será trasplantado. “Si el paciente viene en condiciones muy graves no se le podrá hacer el trasplante”, expresó.

Lea más: “No podemos negar la atención” al pastor Abreu, dice titular del INAT

Así también, refirió que en principio el procedimiento costará a Salud Pública poco más de G. 800 millones. No obstante, aclaró que una vez que concluya la eventual operación se conocerá el monto real, que -explicó- podría aumentar si hay complicaciones en la cirugía

Por otra parte, Melgarejo lamentó que un caso como el de Abreu se haya polemizado, atendiendo a que se trata de una cuestión relacionada a la salud. “Yo creo que no hay que polemizar en casos de personas enfermas. El INAT jamás va a hacer diferencias en el trato con los pacientes”, remarcó.