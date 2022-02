Empresas de transporte ponen en peligro vida de usuarios con buses chatarras en Encarnación

Guaraní, Misión Paraguay y Félix Tours son las tres empresas responsables de brindar transportes a los habitantes de diferente barrios de Encarnación y así también distritos vecinos como San Juan del Paraná, Cambyretá y Capitán Miranda donde tienen un itinerario y cubren durante todo el día con una importante cantidad de usuarios.

Entre los usuarios se encuentran, en su mayoría, personas que van a sus lugares de trabajo en la zona céntrica de Encarnación o en los distritos vecinos, el problema con estos transportes es que en su mayoría ya se encuentran totalmente deteriorados y presentan desperfectos con pasajeros a bordo, esto genera una indignación, impotencia y miedo a los usuarios.

El día de ayer uno de los transportes que partía del barrio San Isidro, rumbo al barrio Santo Domingo de Encarnación, tuvo un accidente en el Km 9 de la ruta Py01, en el kilómetro mencionado. Uno de los neumáticos explotó con 40 pasajero a bordo, gracias a la habilidad al volante de Sergio Ortega (conductor) este logró esquivar un tractor y evitó caer a un barranco bastante profundo, salvando así la vida de los pasajeros, pero no se salvaron del tremendo susto.

La Municipalidad de Encarnación ya procedió a incautar más de 3 buses urbanos de estas empresas por estar en malas condiciones, pero cuando pagaron la multa se les volvió a entregar y aparentemente ya volvieron a circular por las calles de la ciudad.

Los medios de transporte no pueden entrar en mantenimiento porque no hay ingreso suficiente y tampoco un reajuste en la tarifa.

Juan Cabrera es uno de los que se encarga de la gerencia de la empresa, quien dijo a ABC que unos 25 transportes están varados por desperfectos mecánicos, y no pueden entrar en reparación, ya que durante la pandemia no hubo muchos pasajeros y no se logró la recaudación necesaria para costear los gastos. Las empresas Misión Paraguay S.A., Transporte Guaraní y Félix Tours trabajan hace 42 años realizando un recorrido por todos los barrios de la ciudad, desde 1980.

Hoy presentaron en la Junta Municipal de Encarnación y también a la Intendencia un pedido de reajuste de la tarifa de forma urgente, del costo del pasaje de G. 3.000 ahora pasará a costar G. 5.000, en caso de que se apruebe, pero en caso contrario también están pidiendo una indemnización, pues el precio del combustible cada día está más elevado. La municipalidad de Encarnación también se comprometió a dar 7.000 litros para poder controlar la suba del pasaje.

La municipalidad de Encarnación se comprometió el año pasado a donar 7 mil litros para prevenir la suba del pasaje, pero ya llevan cerca de 4 meses de incumplimiento con el compromiso.