Parlamentarios hablan de posible juicio político a Arnaldo Giuzzio

A 48 horas del tiroteo que conmocionó al país y con las paupérrimas declaraciones tanto del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y los encargados de la seguridad nacional, la propia ciudadanía exige respuestas y hasta la destitución de las autoridades.

La información sobre el posible juicio a Arnaldo Giuzzio, ministro del Interior, empezó a sonar más fuerte en las últimas horas, y el diputado Enrique Mineur, confirmó que se está “hablando fuerte” sobre el tema entre los parlamentarios.

“Se está hablando al respecto. Evidentemente, cuando no existe liderazgo en el Ministerio del Interior, cartera encargada de la seguridad interna del país, ante la inexistencia de un plan nacional de seguridad y produciéndose dolorosamente estos acontecimientos que demuestran la incapacidad de reaccionar, porque no tenemos la capacidad de valorar todos los elementos de inteligencia que nos permiten observar hechos de esta naturaleza, debemos convocar a la autoridad encargada”, manifestó Mineur a Radio Ñanduti.

“Debemos instalar una interpelación y si no es suficiente se llevará al voto de censura o se activarán todos los dispositivos institucionales. La situación en la que nos encontramos es de inseguridad en varios campos. Consecuentemente no podemos quedarnos de brazos cruzados y debemos preguntar qué es lo que ocurre”, señaló.

“Si ellos (Ministerio del Interior) tuvieron información de que eso se podía constituir en un blanco blando para que se produzca este tipo de atentado, en el que iba a estar muchísima gente, un Poder del Estado no puede quedarse de brazos cruzados”, afirmó.

Consultado acerca de si afirma que oficialmente se está hablando de un juicio a Giuzzio, indicó: “A mí me hablaron. Creo que hablar, preguntar es muy conveniente”.

“Esto es político y requiere de una acción, por lo tanto se va a tomar la decisión más viable. Acá lo importante es que el Congreso convoque a la autoridad pertinente, evalúe el liderazgo que viene desempeñando en este momento tan necesario, de ir tomando correcciones en el manejo de la seguridad nacional”, apuntó

Finalmente, aunque no quiso especificar quiénes o de qué bancadas le hablaron al respecto, reconfirmó que se está hablando del juicio político y que la decisión no llevará mucho tiempo. “Las próximas horas serán cruciales. Que los parlamentarios estén en receso no significa que estén desconectados”, afirmó.