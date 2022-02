San Ber tiene apenas un centro de salud para atenciones primarias

SAN BERNARDINO, departamento de Cordillera (Luz Ocampos, de nuestra Redacción regional). El ministro de Salud, Julio Borba, dijo en la mañana de ayer que San Bernardino cuenta con un hospital con todos los servicios y que en ese lugar fueron atendidos primeramente tres de los heridos durante un tiroteo en el concierto Ja’umína Fest a la que asistieron más de 20.000 personas. Sin embargo, empezando de la infraestructura, capacitación del personal destinado al lugar, equipamiento y servicios que ofrece, no pasa de ser una unidad de atención primaria a la salud.

“En realidad, el nivel de complejidad es de segunda. ¿Qué significa? Que nosotros no tenemos quirófano, no tenemos cirugía; no tenemos nada de esas cosas, es un centro de salud para atenciones primarias a la salud”, expresó el administrador general del local asistencial, licenciado Jorge Sartorio.

Evidentemente nuestra situación no amerita porque no tenemos la capacidad de poder dar y brindar un servicio; no tenemos terapia intensiva. O sea, somos un lugar donde, vamos a decir, hacemos un servicio minoritario. Eso nomás es, añadió.

El centro de Salud de San Bernardino cuenta con sala de urgencias 24 horas, destacó Sartorio. Aseguró que tienen una ambulancia seminueva adquirida el año pasado por el Consejo Local de Salud, ambulancias de apoyo del SEME y la Municipalidad para este operativo verano.

El centro de salud tiene aproximadamente 47 funcionarios distribuidos en las distintas áreas de servicios que ofrece. Cuenta con médicos de familia las 24 horas, todos los días. Un médico de familia hace de todo, “desde pediatría hasta lo último” y atiende en Urgencias, explicó el funcionario.

Los médicos de familia están capacitados para evaluar problemas respiratorios, estomacales, afecciones de garganta, dijo. También en un área aislada atienden a personas que presentan cuadros de posible covid-19, indicó.

El plantel está integrado además por licenciados y técnicos en obstetricia, no así especialista en ginecología, comentó. Asimismo, en el local ofrecen atención odontológica cuatro veces por semana, resaltó.

En cuanto a medicamentos el parque sanitario de la Tercera Región Sanitaria provee y no falta. Aunque reconoció que la demanda es muy grande por la cantidad de pacientes que reciben a diario, entre 100 a 120 aproximadamente en temporada alta o en verano, en que la cantidad de habitantes se multiplica.

Hay atención en pediatría, clínico, urgencias, odontología y obstetricia, resumió. El servicio que más demanda registra respiratorios, acotó.

Mencionó que San Bernardino cuenta con unidades de salud familiar en las compañías Pirayu’i y Ciervo Cua, que sirven como auxiliares del centro de salud.

Sin vacunatorio

San Bernardino no tiene vacunatorios contra el covid. En este sentido, Sartorio resaltó que es una medida prudente, considerando que, como ya había dicho, el centro de salud es de segunda categoría. “Esto significa que no tiene muchos aparatos importantes que tiene un hospital distrital y un hospital regional”.

Por eso, aplaude que se haya asignado ese servicio a los hospitales de Altos, Caacupé, Eusebio Ayala, Piribebuy, “que son muy buenos”. No obstante, admitió que siente pena porque en San Ber hay muchos niños que deben trasladarse a esos lugares.

Insistió en que la demanda es muy alta en temporada alta en San Bernardino, principalmente porque aumentan los accidentes de tránsito. Atendiendo a esa situación se refuerza el servicio de ambulancia para traslados de pacientes.