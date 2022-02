Horacio Cartes “es nuestro nuevo Pavão”, asegura diputada Celeste Amarilla

Para la liberal, el cartismo se está aprovechando del atentado en San Bernardino para pasarle la factura a Arnaldo Giuzzio, pues este último, está chocando y denunciando a Horacio Cartes. Por ende, los diputados que iniciaron el debate de enjuiciarlo son de Honor Colorado.

En contacto con ABC AM 730, expresó: “Estoy harta del chantaje de Cartes, es nuestro nuevo Pavão, e incluso lo comparó con otros recordados nombres nefastos de la mafia de frontera.

Cambio sería irrelevante, pero tiene los méritos, dijo Celeste

Al pedido de muchas personas de que Giuzzio deje la cartera de Interior, la polémica diputada dijo que nada cambiaría, pues en todas las instituciones hay problemas y siguen recibiendo dinero de los narcos. Admitió que su gestión está siendo ineficiente y pobre. De igual forma, lo aplaude por hacer las denuncias contra el exmandatario.

Sobre el inicio de un proceso de juicio político para el hombre que está en el ojo de la tormenta, Amarilla sostuvo que podría tener muchos votos en contra y no quiso adelantar posturas de las bancadas azules de Cámara Baja. “Si voto por Giuzzio voy a fundamentar”, indicó.

“Lo que dijo Giuzzio es grave, este gobierno está maniatado, le tienen con una cuerdita, solo un hombre que sabe secretos puede extorsionar a un presidente”, señaló.

Sacar la impunidad y que la gente vote bien

Esta es su postura con respecto, a qué puede hacer la sociedad paraguaya para poner un freno a los casos delictivos o a los narcos con sus influencias.

Amarilla manifestó que Paraguay necesita un gobierno decente. “Quiero a alguien honesto, que no reciba plata y no perdone nada”, dijo. También que en las elecciones con los votos, hay que votar bien. “No porque D’Ecclessis (diputado ANR) me dio ambulancia le voy a votar, de donde sacó plata para tener 10 ambulancias”, recalcó. Para ella, lo del legislador, es tener un movimiento de narco.

“No se ven muchos visos de solución. Si se los vota, ellos (colorados) tienen mayoría, se alían, luego se chantajean como en el caso de los movimientos Añetete y HC”, lamentó.

Por último calificó de lamentable como los policías siguen mendigando combustible en el interior, pidiendo a ganaderos o sorteando cerdos.

