Atentado: investigaciones van por buen camino, sostienen desde Homicidios

Grance fue consultado hoy acerca de cuáles son los últimos avances de la investigación que llevan a cabo en torno al atentado ocurrido el domingo pasado en San Bernardino, en el que fallecieron dos personas, una de ellas la “influencer” Cristina “Vita” Aranda. El comisario se mostró cauto al responder las preguntas, pero afirmó que van por buen camino.

“Todo un equipo multidisciplinario está trabajando en ese caso en particular, diferentes dependencias de la Policía Nacional investigativas, encabezadas por los fiscales del crimen organizado. Tenemos informaciones que estamos evaluando y estamos conduciéndonos hacia una de las hipótesis que mayormente ya estábamos manejando”, manifestó Grance.

“No quisiera ahondar en los datos de la investigación. Estamos trabajando en los análisis de las evidencias que nos van arrojando día a día algunos datos importantes y que estamos vinculando con otros elementos que ya teníamos. Estamos avanzando en la investigación”, afirmó.

Ante la consulta acerca de los datos del dueño de la billetera que fue encontrada en la muralla del predio del anfiteatro donde se desarrolló el concierto en que se produjo el tiroteo, indicó: “Identificamos a esa persona. Si bien entra dentro de la investigación, no puedo decir si guarda o no relación con este tema. Muchas cosas no podemos decir por cuestión de investigación. Lo único que puedo decir es que estamos trabajando bastante bien y esperanzados en llegar a buen puerto”, refirió.

Finamente, a la pregunta de si hay motivos para estar esperanzados en el resultado de las investigaciones, Grance respondió: “Sí”.