El 54% de los jóvenes percibe menos del salario mínimo

José Molinas, exministro de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social del Paraguay (2013-2018), comentó acerca de la reciente encuesta a jóvenes de entre 18 y 29 años de áreas urbanas.

Estos datos podrían dar pistas además de cómo pinta la economía para el 2022 y cuáles son las perspectivas de crecimiento económico. El Instituto de Desarrollo, dirigido por Molinas, realizó la encuesta con apoyo de la Universidad de Harvard y la agencia norteamericana USAID, reveló en el programa Líderes.

Lea más: Jóvenes rechazan a los candidatos corruptos, según encuesta de un instituto

Los encuestados también dieron algunos detalles para averiguar acerca de si todo está perdido o hay esperanzas y si votar tiene sentido.

El 54% de los jóvenes de los encuestados dijo que sus ingresos son inferiores al salario mínimo; es decir, ganan menos de G. 2.290.000. El dato debe llevarnos a mejorar las políticas de capacitación y empleo.

Por otra parte, el 73% de los jóvenes observó que en sus hogares sus ingresos son menores a G. 3.000.000.

“Esta encuesta fue elaborada por jóvenes a jóvenes, lo hicieron los estudiantes con estudiantes de Harvard, de licenciatura y maestría del Instituto”, destacó.

Según el especialista, en Harvard hacen este estudio desde hace 20 años y aquí se realizó con estudiantes de Concepción, del Este, Canindeyú y la facultad de Derecho de la Nacional.

“Era una encuesta electrónica y tercerizaron la aplicación a una empresa internacional, Oferwire, que tiene un panel de más de 32.000 personas”, explicó.

Otro aspecto es que un 63% de los jóvenes consultados tiene la educación secundaria concluida. Y hay un porcentaje con la educación terciaria.

“El 67% de los jóvenes encuestados participó en las últimas elecciones generales y municipales, casi 7 de cada 10 jóvenes. Es alto el nivel de participación”, subrayó.

Quienes tienen estudios terciarios concluidos participaron en un 70% y los que terminaron el bachillerato activaron en un 60%.

Los que concluyeron la educación básica se involucraron en un 50%. Esto quiere decir que al mejorar el nivel educativo es mayor la participación ciudadana.

Un capital humano

Se observó un capital humano más involucrado con los destinos del país a través del voto. Las mujeres, por ejemplo, votan más que los varones en las elecciones generales y municipales.

Mientras que el voto en internas de sus partidos es menor, 4 de cada 10 jóvenes están involucrados en elecciones internas de sus partidos políticos, según lo hallado en estas encuestas.

Los que tienen concluida la educación básica están más involucrados en las internas.

Tendencia política

Los jóvenes se autoperciben políticamente de centro, derecha o izquierda. Consideran que son de centro en un 47%, 38% son de derecha y 15% de izquierda.

Los de centro son los que menos votan y los derecha son los que más votan en las internas, a juzgar por los números arrojados.

El 80% tiene desconfianza total hacia el Congreso Nacional y 7 de cada 10 desconfía del Poder Judicial.

“El 58% cree que las cosas van por mal rumbo en el país. Esta decepción de los jóvenes no es solo hacia instituciones republicanas. Según revistas como el latinobarómetro que muestra que Paraguay es uno de los países con mayor apego a la democracia”, recordó.

“Ya sabíamos el contexto, el país de América Latina con menor apego a la democracia es el nuestro”, según las publicaciones.

Los consultados afirmaron que los tres poderes del Estado no se encuentran bien parados, ya que el 60% desconfía de la Corte Suprema.

“Las instituciones no captan la confianza de los jóvenes, no van bien los partidos, hay algo que tenemos que hacer diferente para captar la mayor confianza juvenil”, aseveró.

Los bomberos son los más confiables

La institución en que más confían es el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, una organización de la sociedad civil que los jóvenes conocen. En segundo lugar se destacan las asociaciones de padres y las ONG ambientalistas. La Iglesia salió sexta en el ranking de 36 instituciones.

Llamada de atención

“Estamos viviendo el periodo más largo de democracia en nuestra historia con todas sus limitaciones, es una llamada de atención como sociedad para hacer que las instituciones sean más creíbles”, opinó el responsable de esta encuesta.

Y al analizar los números, son muy claros en la encuesta al dar indicios de cuál puede ser el problema: 8 de cada 10 demuestra tolerancia 0 hacia la corrupción.

El 80% no confía en el Congreso, 70% no confía en la presidencia, el 60% no confía en la Corte Suprema y 70% no confía en los partidos políticos.

Las cosas no van bien

“El 60% nos dijo que las cosas no van bien en el país. Los jóvenes prefieren votar a un candidato de otra ideología o movimiento político que no haya estado en casos de corrupción, por más que no sea afín a su partido”, esgrimió.

Cómo pinta el 2022

Al hablar de economía, el exministro se refirió a la sequía histórica con impacto en el sector agropecuario y en lo logístico, por la bajante de los ríos.

“Hay un disparo del COVID, los números son astronómicamente superiores a los del año pasado, pero las vacunas están funcionando, aun así un elemento complicado”, analizó.

Su pronóstico es que “va a haber una contracción monetaria, que se va a transmitir en la tasa de interés, como sucede en Estados Unidos. El dólar alto les puede favorecer a los exportadores, pero importamos gran parte de los insumos y suele ser contractivo el efecto negativo”.

“La economía crecerá entre 1 y 2% y los niveles de pobreza pueden aumentar”, se animó a expresar.